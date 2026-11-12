Los Spurs de Wembanyama siguen encendidos en la NBA

Los Ángeles, Estados Unidos. Los Spurs de San Antonio consiguieron el miércoles su décima victoria al hilo en la temporada regular de la NBA, mientras que los Cavaliers de Cleveland vencieron a los vigentes campeones, los Knicks de New York.

A continuación, las escenas más relevantes de la jornada en la liga norteamericana de baloncesto.

Wemby y los Spurs prolongan su racha

Los Spurs del fenómeno francés Victor Wembanyama lograron su décima victoria consecutiva al derrotar en el United Center de Chicago a los locales Bulls por 124 a 119.

El pívot francés cumplió con su papel de capitán y anotó 32 puntos, con 9 rebotes y 5 tapones para liderar el triunfo de los texanos en un partido con dos caras bien marcadas.

Los Bulls, que solo han ganado un encuentro en la temporada, empezaron marcando el ritmo, con una eficacia superlativa en el primer cuarto: 85,7 por ciento, es decir, 18 tiros anotados de 21 intentos.

Agresivos y serios, los Bulls, muy presentes en la pintura, firmaron su mejor primera mitad del año frente a los vigentes vicecampeones de la NBA. Se fueron al vestuario con un marcador de 70-56, después de llegar a tener hasta 22 puntos de ventaja.

La presencia de Wemby en la cancha marcó la diferencia en los Spurs: cuando estaba sobre la duela, San Antonio anotó 29 puntos más que su rival.

En la segunda parte, el viento cambió: los Spurs comenzaron lanzados ante unos Bulls que tenían dificultades para seguir el ritmo.

San Antonio logró igualar a 73 y luego aseguró la victoria gracias a un Wemby decisivo en el tramo final, con un tremendo tapón seguido de un triple, apoyado por un muy buen Dylan Harper que logró un doble-doble de 18 y 10 asistencias, con seis rebotes tomados.

Con este décimo triunfo consecutivo tras dos derrotas en los primeros dos partidos de la temporada, San Antonio es segundo en la Conferencia Oeste, por detrás de los Lakers de Luka Doncic.

Cleveland golpea a los campeones

Los Cleveland Cavs mostraron sus credenciales frente a los campeones Knicks, a los que derrotaron 115-107.

El equipo del barbudo James Harden, líder de goleo con 32 puntos, y de Donovan Mitchell, que sumó 23 unidades, 7 rebotes y 6 asistencias, dominó en el Madison Square Garden al quinteto local liderado por Jalen Brunson, con 27 tantos.

"La Barba" James Harden, de los Cavs de Cleveland, pasa el balón ante la marca de Tyler Kolek (Knicks de Nueva York), en este duelo de la NBA en el Madison Square Garden. (AL BELLO/Getty Images via AFP)

Con su victoria, Cleveland equilibra su balance a seis triunfos por igual cantidad de derrotas y se instaló justo detrás de los Knicks (6-5) en la Conferencia Este.

Los Lakers demolieron a los Bucks

Los líderes del Oeste, Lakers de Los Ángeles, demolieron en casa a los Bucks de Milwaukee por 123-112 para mejorar su récord a 11-2, liderados por un descomunal Luka Doncic que anotó 32 puntos.

Los Bucks intentaron volver al partido, ganando el último cuarto 39-29, pero el daño ya estaba hecho gracias, en particular, a la profundidad del banco de los Lakers, con Sandro Mamukelashvili anotando 23 puntos.

Milwaukee se hunde en el fondo con una sola victoria por 11 derrotas esta temporada.