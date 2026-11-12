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Puro Deporte

Los Spurs de Wembanyama siguen encendidos en la NBA

Después de perder los primeros dos juegos de la temporada de la NBA, los Spurs de San Antonio llevan 10 victorias consecutivas

Stephon Castle, Keldon Johnson y Victor Wembanyama luchan por un rebote en el partido de la NBA entre lo Spurs y lo Bulls, en el United Center de Chicago.
Stephon Castle, Keldon Johnson y Victor Wembanyama luchan por un rebote en el partido de la NBA entre los Spurs y los Bulls, en el United Center de Chicago. MICHAEL REAVES
AFP