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Resumen de la Nations League: Países Bajos se da un festín griego y Alemania resurge

La Nations League de Europa entra en la etapa decisiva rumbo a cuartos de final y Alemania demostró que no quiere quedarse atrás

El defensor de Grecia Panagiotis Retsos disputa el balón con Tijjani Reijnders, de Países Bajos, durante este compromiso por la Nations League de Europa en Ámsterdam.
El defensor de Grecia Panagiotis Retsos disputa el balón con Tijjani Reijnders, de Países Bajos, durante este compromiso por la Nations League de Europa en Ámsterdam. SONNY LENSEN
AFP