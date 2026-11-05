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Resumen de la Champions: Real Madrid no falla, Liverpool cae y Como impresiona

La cuarta jornada de la primera fase de la Champions se completó con otra noche mágica del Real Madrid y una goleada histórica del Como

El argentino Enzo Fernández, del Manchester City, coloca el balón para un tiro de esquina en el duelo ante el Leipzig por la Champions League.
El argentino Enzo Fernández, del Manchester City, coloca el balón para un tiro de esquina en el duelo ante el Leipzig por la Champions League. ODD ANDERSEN
AFP

París, Francia. Con un nuevo milagro de último minuto, el Real Madrid fue fiel a su leyenda en la Champions este miércoles en la cancha del AEK Atenas (3-2), mientras que el Liverpool pinchó ante el Fenerbahe (3-2) y el Como dio un recital frente al Lens (9-1).

Más allá de los grandes de Europa, la jornada deparó la escandalosa goleada que le endosó al Lens el Como de Cesc Fábregas, que en su primera participación en la máxima competición europea ya tiene un pie en la ronda de octavos merced a sus 9 puntos.

Paz por De Miguel