Resumen de la Champions: Real Madrid no falla, Liverpool cae y Como impresiona

París, Francia. Con un nuevo milagro de último minuto, el Real Madrid fue fiel a su leyenda en la Champions este miércoles en la cancha del AEK Atenas (3-2), mientras que el Liverpool pinchó ante el Fenerbahe (3-2) y el Como dio un recital frente al Lens (9-1).

Más allá de los grandes de Europa, la jornada deparó la escandalosa goleada que le endosó al Lens el Como de Cesc Fábregas, que en su primera participación en la máxima competición europea ya tiene un pie en la ronda de octavos merced a sus 9 puntos.

Ese partido en la ciudad del norte de Francia dejó la imagen del argentino Nico Paz celebrando un gol con la camiseta del futbolista del Tenerife fallecido el martes Jesús de Miguel.

El resultado igualó las dos derrotas más amplias de la historia de la Liga de Campeones: los 8-0 del Real Madrid contra el Malmö sueco en 2015 y del Liverpool frente al Besiktas turco en 2007.

El equipo italiano es cuarto en la tabla del grupo único de 36 equipos. Figura en la zona noble liderando un pelotón de equipos con nueve puntos en el que también está el Liverpool.

Bajo una intensa lluvia en medio del candente estadio Sükrü-Saracoglu de Estambul, los Reds sufrieron su primera derrota en esta Liga de Campeones ante el Fenerbahce, sexto en el campeonato turco y que no había ganado en sus tres partidos previos en Champions.

El volante griego del Borussia Dortmund Konstantinos Karetsas celebra su gol ante el Betis por la Champions, este 4 de noviembre. (UWE KRAFT/AFP)

Un gol de cabeza del antiguo delantero del Mallorca Vedat Muriqi en el minuto 79, hizo que el gigante de la Premier se estrellase en Estambul ante un Fener dirigido por el antiguo Red Dirk Kuyt.

Valverde salvador

También se llevó un susto, aunque con final feliz, el Real Madrid, que remontó para imponerse 3-2 al AEK en Grecia.

Aboubakary Koita (12′) y Stavros Pilios (75′) adelantaron al AEK en dos ocasiones, pero Jude Bellingham (32′) y Kylian Mbappé (78′) igualaron.

Con el tiempo cumplido apareció el uruguayo Fede Valverde para hacer el 3-2 (90+2′) desde fuera del área.

Los hombres de José Mourinho mantuvieron en el estadio Agia Sophia su impecable carrera en la Liga de Campeones con cuatro victorias en cuatro partidos, al frente de la clasificación con 12 puntos junto con el PSG.

“Con el partido roto, con dos equipos que querían ganar, ganó el equipo con más calidad individual”, resumió Mourinho.

Uno de los rivales que esperan al conjunto blanco en esta primera fase, el Arsenal (10 puntos), cumplió en Praga (2-0) en un partido en el que se reivindicó el delantero sueco Viktor Gyökeres, goleador y asistente.

Para el Slavia fue el vigésimo tercer partido consecutivo sin ganar en Liga de Campeones, quedándose a uno de igualar el récord absoluto del AEK Atenas entre 1992 y 2006.

Con nueve puntos está el Manchester City. Los hombres de Enzo Maresca han digerido bien el duro revés (4-2) contra el París SG en su estadio hace tres semanas, encadenando victorias contra el AEK Atenas (5-1) y en Leipzig (3-2).

Haaland, pesadilla para Leipzig

El City se adelantó en dos ocasiones gracias a un gol en propia puerta de Castello Lukeba (37′) y a un cabezazo de Enzo Fernández (58′), pero fue alcanzado ambas veces por tantos de Ridle Baku (49′) y de Antonio Nusa (61′).

A pesar de haber marcado más goles contra el Leipzig que contra cualquier otro rival en su carrera, Haaland tuvo pocas ocasiones, pero estuvo en el lugar justo para convertir en gol un centro de Elliott Anderson y firmar el tanto de la victoria (78′).

El Oporto sumó su primera victoria a costa del Nápoles (4-1), mientras que el Brujas se impuso 2-1 en su visita a Eindhoven ante el PSV.

El Real Betis del chileno Manuel Pellegrini perdió en Alemania ante el Borussia Dortmund (2-1) pero mantiene sus opciones intactas merced a sus tres victorias previas.

Y en el duelo de modestos, el Viking noruego derrotó 4-1 al Sabah FC de Azerbaiyán.

La quinta jornada -de ocho en total que consta la primera fase- se disputará el 24 y 25 de noviembre.