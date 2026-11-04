El Como italiano sella una paliza histórica de nueve goles en la Champions

Lens, Francia. El Como vapuleó 9-1 al Lens, desbordado en su estadio este miércoles en la cuarta jornada de la Champions, con un gol del argentino Nico Paz dedicado a Jesús de Miguel, el futbolista del Tenerife fallecido el martes tras un golpe en un partido.

Anastasios Douvikas selló un triplete (7′, 32′ y 57′). Además marcaron Paz (40′), Lucas Da Cunha (47′), Marc-Olivier Kempf (53′), Mattia Liberali (62′), Martin Baturina (69′) y Matteo Papaccioli (90+2′).

El gol del Lens lo consiguió Ruben Aguilar (65′).

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

