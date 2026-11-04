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Puro Deporte

El Como italiano sella una paliza histórica de nueve goles en la Champions

La cuarta jornada de la Champions vivió un partido histórico entre el Como, que se cansó de hacer goles, y el Lens

El volante argentino del Como Nicolás Paz sostiene una camisa con la imagen del fallecido jugador Jesús de Miguel, como un homenaje tras anotar en la Champions.
El volante argentino del Como Nicolás Paz sostiene una camisa con la imagen del fallecido jugador Jesús de Miguel, como un homenaje tras anotar en la Champions. FRANCOIS LO PRESTI
AFP

Lens, Francia. El Como vapuleó 9-1 al Lens, desbordado en su estadio este miércoles en la cuarta jornada de la Champions, con un gol del argentino Nico Paz dedicado a Jesús de Miguel, el futbolista del Tenerife fallecido el martes tras un golpe en un partido.

Anastasios Douvikas selló un triplete (7′, 32′ y 57′). Además marcaron Paz (40′), Lucas Da Cunha (47′), Marc-Olivier Kempf (53′), Mattia Liberali (62′), Martin Baturina (69′) y Matteo Papaccioli (90+2′).

El gol del Lens lo consiguió Ruben Aguilar (65′).