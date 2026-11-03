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Muere el delantero Jesús de Miguel tras brutal golpe en un partido en España (video)

El jugador del Tenerife Jesús de Miguel falleció en el hospital, donde ingresó tras el fuerte golpe recibido al chocar con el portero rival en un partido

Jesús de Miguel tenía 30 años; esta es la imagen difundida por su club, el Tenerife, para anunciar su trágico fallecimiento este 3 de noviembre.
Jesús de Miguel tenía 30 años; esta es la imagen difundida por su club, el Tenerife, para anunciar su trágico fallecimiento este 3 de noviembre. HANDOUT
AFP

Madrid, España. El delantero del Tenerife Jesús de Miguel, de 30 años, murió este martes tras el golpe que sufrió con un jugador contrario el lunes en un partido de la Segunda División española contra el Andorra.

“Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento” de De Miguel, ingresado de urgencia el lunes tras chocar con el portero del Andorra, Jesús Owono.

El golpe que acabó con De Miguel en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria de Tenerife se produjo en los últimos minutos del encuentro entre el Tenerife y el Andorra.