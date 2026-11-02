Futbolista quedó inconsciente y en cuidados intensivos tras una fuerte entrada en España (video)

El partido entre el CD Tenerife y el FC Andorra en LaLiga 2 (segunda categoría en España) fue suspendido este lunes cuando se encontraba 2-2, debido a una fuerte entrada que dejó inconsciente al futbolista Jesús de Miguel, del Tenerife.
La acción ocurrió al minuto 90+7, cuando Jesús Owono, portero del Andorra, salió hasta mitad de la cancha para disputar un balón. Al hacerlo, impactó fuertemente a De Miguel, quien quedó inconsciente y tuvo que ser trasladado al hospital.
Esta acción provocó la expulsión del arquero andorrano, en un cotejo que ya había visto la tarjeta roja para el guardameta rival, Dani Martín, y para el atacante del Andorra Lautaro de León.
Debido a la conmoción y sorpresa causadas por el estado del jugador blanquiazul, el encuentro no pudo continuar.
Tras el incidente, el Tenerife compartió en sus redes sociales este lunes un comunicado sobre la evolución del delantero, asegurando que, aunque está internado en cuidados intensivos, se mantiene estable.
“El jugador del CD Tenerife Jesús de Miguel está ingresado en la UCI del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, estable, dentro de la gravedad del asunto”, se lee en el informe oficial.
Además, el partido entre los blanquiazules y el Badajoz por la Copa del Rey, que se iba a a disputar esta semana fue reprogramado por segunda vez (ya se había suspendido tras el choque de trenes en España) para el martes de la próxima.