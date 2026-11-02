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Futbolista quedó inconsciente y en cuidados intensivos tras una fuerte entrada en España (video)

Futbolista español se mantiene en cuidados intensivos tras fuerte choque durante un partido

Jesús de Miguel, futbolista del CD Tenerife, quedó inconsciente tras un choque en un partido ante el FC Andorra. En la foto se puede apreciar una acción del partido.
Jesús de Miguel, futbolista del CD Tenerife, quedó inconsciente tras un choque en un partido ante el FC Andorra. En la foto se puede apreciar una acción del partido. Instagram
Alejandro Cerdas

El partido entre el CD Tenerife y el FC Andorra en LaLiga 2 (segunda categoría en España) fue suspendido este lunes cuando se encontraba 2-2, debido a una fuerte entrada que dejó inconsciente al futbolista Jesús de Miguel, del Tenerife.

La acción ocurrió al minuto 90+7, cuando Jesús Owono, portero del Andorra, salió hasta mitad de la cancha para disputar un balón. Al hacerlo, impactó fuertemente a De Miguel, quien quedó inconsciente y tuvo que ser trasladado al hospital.

Esta acción provocó la expulsión del arquero andorrano, en un cotejo que ya había visto la tarjeta roja para el guardameta rival, Dani Martín, y para el atacante del Andorra Lautaro de León.