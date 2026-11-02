Futbolista quedó inconsciente y en cuidados intensivos tras una fuerte entrada en España (video)

El partido entre el CD Tenerife y el FC Andorra en LaLiga 2 (segunda categoría en España) fue suspendido este lunes cuando se encontraba 2-2, debido a una fuerte entrada que dejó inconsciente al futbolista Jesús de Miguel, del Tenerife.

La acción ocurrió al minuto 90+7, cuando Jesús Owono, portero del Andorra, salió hasta mitad de la cancha para disputar un balón. Al hacerlo, impactó fuertemente a De Miguel, quien quedó inconsciente y tuvo que ser trasladado al hospital.

Esta acción provocó la expulsión del arquero andorrano, en un cotejo que ya había visto la tarjeta roja para el guardameta rival, Dani Martín, y para el atacante del Andorra Lautaro de León.

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