AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Puro Deporte

Raúl González, exestrella del Real Madrid, entrenará al Oviedo

A Raúl, una leyenda del Real Madrid, le espera un reto desde el baquillo en Segunda División

Raúl González participó en un partido de leyendas del Real Madrid en el 2025.
Raúl González participó en un partido de leyendas del Real Madrid en el 2025. GOKHAN TANER
AFP