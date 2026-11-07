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El Real Madrid alcanza al Barcelona en una jornada de homenajes a Jesús de Miguel

El Real Madrid llenó de goles al Valencia y le pone presión al Barcelona en la cima de la Liga Española

El delantero francés Kylian Mbappé intenta una chilena en el duelo del Real Madrid ante el Valencia, por la Liga Española.
El delantero francés Kylian Mbappé intenta una chilena en el duelo del Real Madrid ante el Valencia, por la Liga Española. JOSE JORDAN
AFP