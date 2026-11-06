Muerte de Jesús de Miguel: autopsia preliminar apunta a la posible causa del fallecimiento

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imlcf) de Santa Cruz de Tenerife dio a conocer el informe preliminar de la autopsia del futbolista Jesús de Miguel, quien perdió la vida tras sufrir un paro cardíaco luego de chocar fuertemente con el arquero Jesús Owono durante el partido que disputaban Tenerife y el FC Andorra por la Segunda División de España.

Según el informe del equipo médico que consignó el diario local El Día, De Miguel falleció por “un traumatismo torácico de carácter accidental”.

Si bien el traumatismo se configuró como una “causa compatible con la muerte”, aún falta saber los resultados del resto de los análisis y pruebas toxicológicas.

La desafortunada jugada ocurrió al fin del encuentro. De Miguel buscó llegar a una pelota en la mitad de la cancha luego de un despeje en campo propio.

El futbolista falleció el pasado martes en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde ingresó tras sufrir un paro cardiorrespiratorio durante el partido entre su equipo y el FC Andorra en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

De Miguel cruzó el mediocampo con su rostro mirando hacia atrás, en persecución del balón, y sin saber que de frente llegaba Owono. El arquero, con una fuerza desmedida, saltó y le pegó un fuerte rodillazo al pecho al delantero.

Los jugadores del CD Tenerife transportaron el féretro de su compañero Jesús de Miguel, fallecido el martes tras un golpe durante un partido. La ceremonia se realizó en Navahermosa, Provincia de Toledo. (CESAR MANSO/AFP)

Tras el fallecimiento, la Policía Nacional abrió una investigación formal sobre el episodio. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias explica que toda muerte sin causa natural recibe la denominación de muerte judicial.

Jesús Owono, el arquero de 26 años originario de Guinea Ecuatorial que provocó el fuerte choque que derivó en el fallecimiento de De Miguel, se expresó a través de las redes sociales de su club para lamentar lo sucedido.

“Estos están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado. Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían”, indicó en el comunicado.

Luego siguió: “Sé que habrá muchas cuestiones que abordar, afrontaré lo que venga con todo el respeto. Pero ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo. Descansa en paz, Jesús”, concluyó Owono.

Por su parte, la familia de De Miguel se expresó por primera vez en las últimas horas mediante un comunicado difundido por el representante del futbolista, Manuel Hernández.

“En estos momentos tan difíciles para nosotros, queremos agradecer de corazón todas las palabras, todas las muestras de cariño que estamos recibiendo tras el fallecimiento de Jesús. No tenemos palabras suficientes para agradecer cada mensaje, cada llamada y cada gesto de afecto que nos está llegando”, manifestaron los allegados del jugador.