AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Puro Deporte

Muerte de Jesús de Miguel: autopsia preliminar apunta a la posible causa del fallecimiento

El delantero del Tenerife falleció tras una acción de juego que involucró al arquero Jesús Owono

Jesús de Miguel celebra un gol con el CD Tenerife, en setiembre de 2025. La trágica muerte del delantero causa conmoción en el mundo del fútbol.
Jesús de Miguel celebra un gol con el CD Tenerife, en setiembre de 2025. La trágica muerte del delantero causó conmoción en el mundo del fútbol. ANDRES GUTIERREZ
La Nación / Argentina / GDA