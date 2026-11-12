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Ranking de Concacaf: Vea cuáles son las mejores 10 selecciones de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe

Así marcha el ranking de selecciones de Concacaf, antes de esta Fecha FIFA de noviembre

04/10/2026/ Juego de la Selección Nacional de Costa Rica ante Haití por la Liga de Naciones de CONCACAF 2026 / en el estadio Ricardo Saprissa / foto John Durán
Para la Selección de Costa Rica fue importante el triunfo contra Haití en la Liga de Naciones de Concacaf. Aquí, Carlos Mora saca un remate. JOHN DURAN
Fanny Tayver Marín