Ranking de Concacaf: Vea cuáles son las mejores 10 selecciones de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe

Ubicarse lo mejor posible en el ranking de selecciones de Concacaf hoy resulta importante de cara a la Copa Oro 2027, pues repercute hasta en la conformación de los bombos para el momento en el que se realice el sorteo.

Claro está, primero hay que clasificar y por ejemplo, en el caso de la Selección de Costa Rica —que ya está sembrada para jugar el repechaje por un boleto a esa competición—, es la mejor posicionada del escafalón con respecto a las que ya tienen un campo en los Prelims.

De mantenerse así, eso significa enfrentar al equipo de menor posición en el ranking de Concacaf tras los juegos de noviembre.

El índice de ranking de Concacaf evalúa a todas las selecciones nacionales de la Confederación. Los países suman puntos según sus resultados en la Liga de Naciones, Copa Oro, clasificatorios para la Copa Mundial y otros partidos internacionales.

De nuevo se reactiva la Liga de Naciones; así como partidos amistosos en esta Fecha FIFA de noviembre y con eso posiblemente habrá algunas variaciones en el listado.

¿Pero sabe cuáles son las mejores 10 selecciones del área en este momento? A continuación podrá repasar ese escalafón con el último corte, que se efectuó el 31 de octubre.

Ranking de selecciones de Concacaf

1. México: 2.097 puntos (-14)

2. Estados Unidos: 1.877 puntos (+9)

3. Canadá: 1.821 (0)

4. Panamá: 1.655 (+2)

5. Costa Rica: 1.534 (+60)

6. Jamaica: 1.530 (+38)

7. Haití: 1.516 (-5)

8. Honduras: 1.464 (-59)

9. Guatemala: 1.446 (+33)

10. Curazao: 1.398 (+20)