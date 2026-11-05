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¿Cuándo es la Copa Oro 2027? Concacaf anuncia cambio radical en el formato: vea cómo será ahora

Así se jugará la Copa Oro en 2027, con una modificación que busca que la competición sea más atractiva

México y la Selección de Costa Rica juegan este domingo en la Copa Oro.
La Selección de Costa Rica buscará estar presente en la próxima Copa Oro, donde podría jugar contra México, como pasó en 2025. Concacaf.com
Fanny Tayver Marín

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) anunció oficialmente las fechas, los mecanismos de clasificación y una reestructuración integral del formato de competencia para la Copa Oro 2027.

El certamen se desarrollará a lo largo de casi un mes, iniciando con el partido inaugural el jueves 17 de junio y culminará con la gran final el domingo 11 de julio de 2027.

La antesala competitiva arrancará meses antes, ya que el sorteo oficial que definirá los sectores y emparejamientos quedó programado para el jueves 8 de abril de 2027.