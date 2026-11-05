¿Cuándo es la Copa Oro 2027? Concacaf anuncia cambio radical en el formato: vea cómo será ahora

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) anunció oficialmente las fechas, los mecanismos de clasificación y una reestructuración integral del formato de competencia para la Copa Oro 2027.

El certamen se desarrollará a lo largo de casi un mes, iniciando con el partido inaugural el jueves 17 de junio y culminará con la gran final el domingo 11 de julio de 2027.

La antesala competitiva arrancará meses antes, ya que el sorteo oficial que definirá los sectores y emparejamientos quedó programado para el jueves 8 de abril de 2027.

Según detalló Concacaf, la principal innovación radica en la fase de grupos, aunque se mantendrá el cupo tradicional de 16 selecciones participantes, se abandonará el formato habitual de cuatro grupos de cuatro selecciones para dar paso a un modelo de dos grupos de ocho países cada uno.

Bajo esta estructura, los equipos no jugarán una ronda de todos contra todos dentro de su sector, sino que cada combinado disputará exactamente cuatro encuentros ante cuatro rivales distintos, aumentando un partido respecto a los tres que se jugaban en ediciones anteriores.

Según los organizadores, este ajuste busca potenciar el espectáculo deportivo y la competitividad desde el arranque, propiciando duelos de alto calibre entre las naciones de mayor jerarquía sin tener que esperar a las fases decisivas.

“Nuestros aficionados quieren ver a las mejores selecciones de nuestra región enfrentarse entre sí, y este formato creará más oportunidades para que esos encuentros se produzcan desde las primeras etapas de la competencia. Al mismo tiempo, cada partido será importante, ya que las selecciones se enfrentarán a una combinación equilibrada de rivales y competirán por un puesto en las rondas finales. Creemos que esto hará que la Copa Oro sea más competitiva y emocionante desde el primer partido hasta la final”, expresó el presidente de Concacaf y vicepresidente de FIFA, Víctor Montagliani.

Así funcionará el nuevo formato

Las 16 selecciones participantes se distribuirán en ocho bombos de dos equipos cada uno, de acuerdo con el Ranking de Selecciones Nacionales Masculinas de Concacaf.

Durante el sorteo, una selección de cada bombo será sorteada a cada uno de los dos grupos. Con los grupos listos, las selecciones se organizarán en cuatro rangos de clasificación, y cada equipo se enfrentará a un rival de cada rango.

Concacaf detalló que una matriz predeterminada establecerá los cruces específicos de la fase de grupos, garantizando que cada selección se enfrente a una combinación equilibrada de rivales de diferentes posiciones en el ranking.

Las ocho selecciones de cada grupo competirán en una misma tabla de posiciones, y las cuatro mejores avanzarán a la siguiente ronda.

Ahí, disputarán la fase de eliminación directa, compuesta por tres etapas: cuartos de final, semifinales y final. Los resultados de la fase de grupos determinarán los enfrentamientos de cuartos de final, en los que las selecciones mejor clasificadas se enfrentarán a las de menor clasificación, mientras que el cuadro del torneo definirá los cruces de semifinales.

Bryan Ruiz siempre ha dicho que su gran pendiente con la Selección de Costa Rica fue ganar la Copa Oro. Ahora cómo técnico de la Tricolor, primero buscará la clasificación. (JOHN DURAN/John Durán)

Clasificación a la Copa Oro 2027

De las 16 selecciones participantes, 15 obtendrán su clasificación a través de la Liga de Naciones Concacaf 2026/27 y la Ronda Preliminar de la Copa Oro (Prelims), mientras que Arabia Saudita participará como nación invitada.

Ocho selecciones nacionales de Concacaf clasificarán directamente a través de la Liga de Naciones en noviembre de 2026, mientras que los siete cupos restantes se definirán mediante los Prelims de la Copa Oro en marzo de 2027.

En el caso de la Selección de Costa Rica dirigida por Bryan Ruiz, habrá que esperar para conocer el rival contra el que se buscará la clasificación.

Fechas importantes en la Copa Oro 2027

La Copa Oro 2027 comenzará el jueves 17 de junio, con la puesta en marcha de la fase de grupos que se extenderá hasta el 30 de junio.

Después de eso, vendrá la fase de eliminación directa, que comenzará con los cuartos de final el 3 y 4 de julio, seguidos de las semifinales el 7 y 8 de julio.

La final de la Copa Oro será el domingo 11 de julio, cuando se coronará al próximo campeón. El sorteo oficial del torneo para conocer fechas y sedes se llevará a cabo el jueves 8 de abril de 2027.