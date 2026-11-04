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Rafa Nadal entrará en la directiva del Real Madrid

Del tenis al fútbol: el legendario Rafael Nadal ahora apunta a convertirse en dirigente del Real Madrid

Rafael Nadal acudió a este partido entre el Real Madrid y el Rayo Vallecano por la Liga Española el pasado 12 de setiembre en el Estadio Santiago Bernabéu. El extenista apunta a la directiva del club blanco.
Rafael Nadal acudió a este partido entre el Real Madrid y el Rayo Vallecano por la Liga Española el pasado 12 de setiembre en el Estadio Santiago Bernabéu. El extenista apunta a la directiva del club blanco. BURAK AKBULUT
AFP

Madrid, España. El Real Madrid anunció este miércoles que el extenista Rafael Nadal, reconocido hincha merengue, entrará a formar parte de la dirección del club blanco.

La candidatura de Nadal como nuevo miembro de la Junta Directiva será propuesta a la Asamblea General de Socios que se celebrará el 21 de noviembre, que tiene que aprobarla, informó este miércoles el Real Madrid en un comunicado.

El ganador de 22 Grand Slams es un reconocido aficionado merengue y socio de honor del Real Madrid desde 2011.