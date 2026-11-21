Puntarenas recibe a Herediano en el Torneo de Apertura 2026 en uno de los pocos partidos que no tiene implicación en la parte alta de la tabla, pero en el que ambos clubes se juegan todo.

Los dirigidos por Jafet Soto llegan urgidos por una victoria que evite que alcancen el peor lugar en su historia reciente. Mientras que los porteños buscarán mejorar su posición este campeonato para evitar verse comprometidos en la lucha por no descender.

Hora y canal para ver el partido Copiado!

El encuentro entre florenses y porteños será este sábado 21 de noviembre a las 5:30 p. m. y tendrá transmisión televisiva por Fox.

Los árbitros del partido Copiado!

Pablo Camacho será el árbitro central de este compromiso y será asistido por Carlos Fernández y Paúl Robles. Por otro lado, Deily Gómez será la cuarta árbitra y el VAR estará a cargo de Yazid Monge y Kevin Ruiz.

Así llegan los clubes en la tabla de posiciones Copiado!

Herediano está forzado a ganar si no quiere confirmar su peor puesto en la historia reciente. Actualmente, los rojiamarillos están en octavo lugar con 15 unidades, a cuatro del sétimo, el cual es su rival de hoy, Puntarenas.

Desde la instauración de los torneos cortos en 2007, los florenses nunca han bajado del sétimo lugar, por lo que en caso de empatar o perder consumarían su peor clasificación en la historia, ya que no podrían igualar a los porteños en la tabla.

El antecedente más reciente Copiado!

El último partido entre ambos clubes terminó 1-1 en la primera jornada del Campeonato Nacional; sin embargo, una sanción no cumplida por parte del futbolista porteño Walter Cortes provocó que se le diera la victoria administrativa a los florenses 3-0.