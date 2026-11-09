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Puro Deporte

Herediano rompe casi todos sus récords negativos en un torneo de pesadilla

Herediano consuma su crisis rompiendo récords negativos con 15 años de vigencia

Herediano recibe a Inter San Carlos en el cierre de la jornada 16 del Torneo de Apertura 2026.
Herediano consuma un semestre de pesadilla rompiendo casi todos sus récords negativos. En la foto, Jafet Soto, entrenador y presidente florense, durante el encuentro ante Inter San Carlos. Jorge Navarro para La Nacion
Alejandro Cerdas