Herediano rompe casi todos sus récords negativos en un torneo de pesadilla

El empate de Herediano ante Inter San Carlos representó solo una pieza más en un torneo de pesadilla y crisis para el cuadro florense. Los rojiamarillos registran el peor campeonato de su historia desde que se implementaron los torneos cortos por año en 2007, a falta de dos jornadas.

Además de quedar fuera de la segunda fase con varias fechas de anticipación siendo el actual monarca (hecho inédito hasta ahora, un monarca eliminado tan temprano), los florenses rompieron múltiples récords negativos, varios de ellos con más de 15 años de vigencia.

En este campeonato, los dirigidos por Jafet Soto acumulan 15 puntos en 16 partidos, la menor cantidad registrada desde 2007. Con anterioridad, la peor marca pertenecía al Torneo de Verano 2010, cuando sumaron 20 unidades en 16 fechas (ahora serán 18). Aunque ganen sus compromisos restantes ante Puntarenas y Escorpiones, solo superarían aquel registro por un punto.

Herediano suma múltiples récords negativos durante este torneo. En la foto, jugadores florenses durante el gol de Inter San Carlos que significó el empate definitivo. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El porcentaje de rendimiento de los heredianos también es el más bajo de la historia de los torneos cortos, con un 31,25%. De esta forma, empeoran lo hecho en el certamen de 2010, en el cual alcanzaron un 41,67%.

Incluso si logran el triunfo ante porteños y belemitas, únicamente llegarían a un 38,39%, por lo que este nuevo récord negativo ya quedó consumado en el presente campeonato.

A esto se suma que apenas contabilizan cuatro victorias en la competencia (una de ellas en la mesa), el registro más bajo desde 2007, para un 25% de efectividad en victorias (que ascendería al 33,33% si triunfan en los dos juegos pendientes).

Esta es una de las pocas estadísticas que no data de 2010: en el Torneo de Invierno 2008 cosecharon 6 triunfos en 16 jornadas y lograron un promedio del 37,5%, por lo que ni ganando los dos partidos restantes igualarían esa cifra.

En el renglón de las derrotas, los florenses también “destacan”, al sumar nueve caídas. El antecedente más próximo fueron las ocho del Clausura 2023, certamen que constó de 22 fechas.

En aquella ocasión, el porcentaje de tropiezos fue de 36,36%, mientras que en la actualidad los pupilos de Soto registran un 56,25%: una diferencia de más de 20 puntos porcentuales. Si bien el Invierno 2008 y el Verano 2010 no alcanzaron este techo de caídas, ambos tuvieron un 37,5%, lo que marca una distancia de casi 19%.

Uno de los pocos datos que todavía podrían revertir, pero que por ahora representa otra marca desfavorable, es su ubicación en la tabla. Actualmente marchan en el octavo puesto, a cuatro puntos del sétimo.

Los rojiamarillos nunca habían caído tan bajo; su peor registro histórico en torneos cortos correspondía a la sétima casilla en el Invierno 2008. Aunque aún tienen pueden superar a Puntarenas (7.°) y a Inter San Carlos (6.°), un empate ante los porteños sellaría oficialmente su peor posición en la historia reciente.

Por último, podrían evitar su peor promedio de goles por partido: en esta campaña registran una media de 1 tanto por encuentro, frente a un récord vigente de 1,22. Para eludir esta última cifra negativa, tendrían que marcar seis goles en sus dos duelos restantes, cuota que consiguieron una única vez en el torneo (al imponerse 0-3 frente a Pérez Zeledón y 3-1 contra Cartaginés).