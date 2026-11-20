Los partidos que vienen no solo son un desafío sin margen de error para los equipos en el cierre de la fase regular del Torneo de Apertura 2026, en los que unos se juegan la clasificación y el liderato; mientras que otros procuran cerrar lo mejor posible para efectos de la tabla acumulada.

Estos juegos también se vuelven un gran reto para el arbitraje, después de tantas polémicas, con aciertos y errores graves desde la sala VOR, como ocurrió en la última fecha antes del parón por la Fecha FIFA, según reconoció la propia Comisión de Arbitraje liderada por Miguel Chacón.

Ahora que se reanuda el campeonato nacional, la Comisión dejó ver la línea que pretende seguir, con silbateros de experiencia y con gafete FIFA tanto en los centrales como en quienes están a cargo del VAR.

Los nombramientos arbitrales

Escorpiones vs. San Carlos (viernes 20 de noviembre, 8 p.m.): Steven Madrigal al centro, asistido por William Chow y Jonathan Obregón. Cuarto árbitro: Adrián Chinchilla. VAR: Anthony Bravo. AVAR: Jonathan Leitón.

Puntarenas vs. Herediano (sábado 21 de noviembre, 5:30 p. m.): Pablo Camacho al centro, asistido por Carlos Fernández y Paúl Robles. Cuarto árbitro: Deily Gómez. VAR: Yazid Monge. AVAR: Kevin Ruiz.

Pérez Zeledón vs. Saprissa (sábado 21 de noviembre, 8 p. m.): David Gómez al centro, asistido por Luis Granados y Marvin Meza. Cuarto árbitro: Keylor Herrera. VAR: Rigo Prendas. AVAR: Josué Mejía.

Inter San Carlos vs. Sporting (domingo 22 de noviembre, 4 p. m.): Marianela Araya al centro, asistida por Enmanuel Alvarado y Jeriel Valverde. Cuarto árbitro: Anderson Gómez. VAR: Benjamín Pineda. AVAR: Octavio Jara.

Alajuelense vs. Cartaginés (lunes 23 de noviembre, 8 p. m.): Juan Gabriel Calderón al centro, asistido por Juan Carlos Mora y Andrés Arrieta. Cuarto árbitro: William Matus. VAR: Brayan Cruz. AVAR: Diego Salazar.