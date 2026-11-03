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PSG juega con un inocente Villarreal y le receta una goleada en la Champions

El bicampeón defensor de la Champions, Paris Saint-Germain, sigue con paso perfecto y el Villarreal fue un rival sin peso

El defensor del PSG David Boly celebra el sexto gol ante el Villarreal por la Champions, en el Estadio La Cerámica.
El defensor del PSG David Boly celebra el sexto gol ante el Villarreal por la Champions, en el Estadio La Cerámica. FRANCK FIFE
AFP

Villarreal, España. Pese a las bajas, el PSG demostró que hay una diferencia abismal entre el bicampeón de Europa y el Villarreal, al que goleó 6-0 este martes para mantener el pleno de victorias en la Liga de Campeones.

El duelo de la 4ª jornada de la Champions quedó decidido en poco más de un cuarto de hora, el tiempo que tardó el campeón francés en marcar cuatro goles, aprovechando los errores defensivos del equipo castellonense.

Joao Neves abrió el marcador en el minuto 9 y sin tiempo para reaccionar anotaron Desiré Doué (12′), Senny Mayulu (13′) y Fabián Ruiz (17′).