Hakimi destroza al colista para hacer más líder de Francia a un PSG en racha

El Havre, Francia. El líder Paris Saint-Germain se divirtió en su visita al colista Le Havre con una goleada 5-1 este viernes en la novena jornada de la Ligue 1, gracias a un estelar Achraf Hakimi, autor de un triplete.
Le Havre se adelantó por sorpresa en el 18′ a través de Josh Maja, pero entonces apareció la estrella marroquí para liderar la reacción del equipo de la capital, que igualó en el 26′ con un gol del belga Mika Godts a pase de Hakimi.
Ese último puso distancias en el marcador anotando en el 28′ y el 55′, antes de que Senny Mayulu se sumara a la fiesta en el 62′ y de que el propio Hakimi sellara su particular hat-trick en el 69′.
Con 20 puntos, el PSG reforzó su liderato; le sigue el Lille, que venció 1-0 a Lens en esta misma jornada.
Tras su mal inicio de temporada, el PSG encadena ahora nueve victorias seguidas entre todas las competiciones, su mejor racha desde principios de 2025.
La victoria parisina en el desplazamiento a Normandía de este viernes llegó además en un partido en el que el entrenador español Luis Enrique hizo rotaciones.
Con el georgiano Khvicha Kvaratskhelia de baja para varios meses, el PSG tampoco pudo contar en este partido con otras figuras que siguen de baja por lesión, como Ousmane Dembélé, Marquinhos o Nuno Mendes.
Pero el plantel del gigante francés demostró tener garantías en su banquillo, aunque fue precisamente uno de los pesos pesados del vestuario, Hakimi, el líder absoluto en este duelo.
Firmó el primer triplete de su carrera, en un partido en el que su tanto más bello fue un disparo de falta perfectamente ejecutado, para poner entonces el 3 a 1 provisional.
Senny Mayulu fue el otro jugador que se reivindicó especialmente este viernes, al encadenar un segundo partido seguido marcando, después de haber anotado en la victoria del lunes contra el Lyon.
Con la tranquilidad del trabajo bien hecho, el PSG puede ponerse ya a pensar en su visita del martes al Villarreal español en la cuarta jornada de la Champions, donde el equipo francés es el defensor del título y el líder después de las tres primeras fechas.
En la grada, la actitud de los hinchas empañó el partido, con los aficionados de Le Havre entonando cánticos insultantes contra los capitalinos.
Los centenares de ultras parisinos respondían con otros de carácter homófobo, principalmente contra el Olympique de Marsella, el gran rival histórico del PSG.