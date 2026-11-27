Varias figuras de Saprissa terminan contrato en diciembre; una de ellas, la cual ha generado cierto revuelo en los últimos días, es Orlando Sinclair.

Sobre esto, Roberto Artavia, presidente tibaseño, envió tranquilidad a la afición saprissista al afirmar que negocian con todos los futbolistas que finalizan su ligamen con el equipo.

“Estamos completamente enfocados en los partidos que nos restan del campeonato. Nosotros estamos negociando con todos los jugadores de nuestra planilla que terminan contrato y hasta el momento no hay ninguna noticia de fondo que compartir. Orlando ha tenido interés de equipos del extranjero, pero no hay ninguna decisión todavía, ni de parte de él y obviamente cuenta con nuestra oferta”, declaró el jerarca morado en una atención a medios de este miércoles.

El propio futbolista también se pronunció en sus redes sociales y dijo que no tomará una decisión hasta el final del campeonato.

Aparte de Sinclair, Mariano Torres, David Guzmán, Gerson Torres y Gerald Taylor finalizan contrato. Además, Fidel Escobar, cuyo ligamen también terminaba, renovó por dos años más.