Orlando Sinclair es una de las figuras de Saprissa; ha hecho un buen torneo, pero su contrato termina en diciembre y aún no renueva con los morados.

Debido a que quedará libre, en los últimos días surgió el rumor, sobre todo en redes sociales, de que Herediano, el equipo al que Sinclair más goles le ha anotado en el país, con un total de 13, lo quiere en sus filas.

Uno de cada cuatro tantos que ha marcado Sinclair en su carrera ha sido contra los rojiamarillos.

La pregunta que muchos se hacen es: ¿Orlando Sinclair ya firmó con los rojiamarillos?

La Nación le consultó a una fuente de Herediano, que prefirió que no se revelara su nombre, cómo está la situación con Sinclair.

“En el club se conoce que Orlando termina contrato en diciembre y sí se conversó con él; se le preguntó por su situación, pero no hay nada. Lo que se ha dicho son especulaciones y, hasta donde yo sé, Herediano no tiene nada con Sinclair”.

¿Orlando ya firmó con Saprissa?

Tampoco. Este medio tiene conocimiento de que Erick Lonis, encargado de las negociaciones con los futbolistas, ya se reunió con el delantero para conversar y le presentó una oferta de renovación.

Sinclair está a gusto en el club y se quiere quedar, pero tiene ofertas del exterior, una de ellas del fútbol de Asia.

Orlando le comentó a Lonis que va a esperar a ver cómo avanzan esas opciones fuera del país y que, en caso de continuar en Costa Rica, su prioridad es seguir vestido de morado.

En el presente campeonato de Apertura 2026, Sinclair ha jugado 699 minutos, ha anotado cuatro goles y ha brindado dos asistencias. En la Copa Centroamericana de la Concacaf, jugó 382 minutos y también marcó cuatro goles.

Orlando acumula 57 goles en Primera División, de los cuales 13 se los marcó a Herediano. Esto quiere decir que el 22,8% de sus conquistas fueron contra los florenses.

Hace dos meses, el atacante aseguró que ya había tenido un acercamiento con Lonis para conversar sobre su renovación.

“He tenido acercamientos con Erick Lonis, pero por mi parte me siento muy tranquilo. No me quiero precipitar; vamos a esperar al final del torneo para tomar una buena decisión”, dijo Sinclair.

Aparte de Sinclair, cuatro jugadores más terminan contrato con Saprissa en diciembre: el capitán Mariano Torres, el zaguero Gerald Taylor, el volante David Guzmán y el extremo Gerson Torres.

El lunes pasado, los morados anunciaron la renovación del contrato del defensa panameño Fidel Escobar por dos años más, hasta 2028.

“Renovar con la institución más grande me hace muy feliz. Ya estaba deseando que llegara este día, porque quería estar aquí defendiendo estos colores, porque le tengo un amor a esta camiseta desde que llegué y me siento muy feliz de que se haya hecho posible esta renovación”, resaltó Fidel Escobar en declaraciones al departamento de prensa de Saprissa.

Saprissa juega la última fecha del campeonato el próximo sábado a las 7 p. m., cuando recibe al Inter San Carlos. En caso de ganar, tiene amplias posibilidades de asegurar el primer lugar del torneo, pues cuenta con 34 puntos, los mismos que Cartaginés, pero el cuadro tibaseño está en la cima gracias a su mejor diferencia de goles, que supera en cinco tantos la de los brumosos.

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