El Deportivo Saprissa renovó a una de sus figuras por dos años más. La noticia la confirmó el propio jugador, quien se mostró feliz con la renovación.

Seis jugadores finalizan contrato con los morados en diciembre: el capitán Mariano Torres, el defensa panameño Fidel Escobar, el zaguero Gerald Taylor, el volante David Guzmán, el extremo Gerson Torres y el atacante Orlando Sinclair.

Pese a que se le presentaron opciones de salir de Saprissa, Fidel Escobar seguirá con los tibaseños, el zaguero confirmó la renovación.

Fidel Escobar habla de su renovación

“Le cogí un cariño, le tengo un amor a esta institución por todo el cariño que me ha dado en los 4 años que he estado aquí y ahora con la renovación me siento más feliz”, dijo Fidel Escobar en declaraciones al departamento de prensa de Saprissa.

Fidel es figura importante de los tibaseños en el cierre del campeonato.

“Estoy más que contento y voy a seguir defendiendo estos colores porque le tengo un amor inmenso a esta institución y aquí estoy”, destacó Fidel.

Saprissa confirmó la renovación del “Comandante” con un video que publicó en sus redes sociales con una pregunta: ¿Cuántos años más en Saprissa, Fidel Escobar? Y la respuesta fue #Fidel 2028.

Hace dos meses Orlando Sinclair aseguró que ya tuvo un acercamiento con Lonis para conversar sobre su renovación.

“He tenido acercamientos con Erick Lonis, pero por mi parte me siento muy tranquilo. No me quiero precipitar; vamos a esperar al final del torneo para tomar una buena decisión”, dijo Sinclair el fin de semana pasado, cuando se le preguntó si seguirá en Saprissa.

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