Mariano Torres, capitán de Saprissa, dijo que los morados son el equipo más regular del Apertura 2026 y las estadísticas lo respaldan.

A una fecha de que termine la etapa regular, los morados son líderes con 34 puntos en 17 jornadas; han obtenido el 66,7% de las 51 unidades en disputa.

Su rendimiento como local ha sido casi perfecto: de ocho encuentros en la Cueva, ganó siete y empató uno, para un 91,7% de rendimiento.

De visita no le fue tan bien: jugó nueve partidos en campo ajeno y logró cuatro triunfos y cinco derrotas, para un 44,4% de rendimiento.

Saprissa arrancó el torneo en el primer lugar y ha ocupado la cima en 13 de las 17 jornadas disputadas.

El próximo sábado, a las 7 p. m., el cuadro tibaseño recibirá a Inter San Carlos para cerrar la fase regular del Apertura. En caso de lograr la victoria, tendrá amplias opciones de quedarse con el liderato y asegurarse el cierre como local en las semifinales, la final y una eventual gran final, en el Estadio Ricardo Saprissa.

En estas 17 fechas que tienen a los morados en la cima, 11 jugadores destacan por la cantidad de minutos disputados.

Estas son las figuras que Hernán Medford mandó al terreno de juego más tiempo.

Los de más minutos

Abraham Madriz: 1.350.

Mariano Torres: 1.097.

Luis Paradela: 1.087.

Gerald Taylor: 994.

Pablo Arboine: 990.

Joseph Mora: 982.

Newton Williams: 973.

Gerson Torres: 952.

Fidel Escobar: 926.

Andrey Soto: 841.

Kendall Waston: 729.

Además, Andrey Soto destaca como el goleador del equipo, con cinco anotaciones. Orlando Sinclair, Newton Williams y Jefferson Brenes, quien ya no está en el equipo, suman cuatro tantos cada uno. Saprissa ha marcado 34 goles, repartidos entre 15 futbolistas.

Luis Paradela y Orlando Sinclair destacan en la ofensiva de Saprissa. El cubano es el de más asistencias del equipo con 8 y Orlando Sinclair ha anotado 4 goles. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Aparte de los mencionados, con tres conquistas aparecen Luis Paradela y Gerson Torres.

Con dos figuran Sebastián Acuña y Mariano Torres.

Con uno aparecen Joseph Mora, Jorkaeff Azofeifa, Kendall Waston, David Guzmán, Fabricio Urbina, Bancy Hernández y Ariel Rodríguez.

Los de más asistencias

Luis Paradela: ocho.

Mariano Torres: seis.

Newton Williams: cuatro.

“En lo personal, considero que el torneo ha sido bueno. No he aportado muchos goles, pero sí en asistencias. Este torneo me ha tocado más el rol de asistidor, me he enfocado en eso”, dijo Luis Paradela en la zona mixta del Estadio Municipal de Pérez Zeledón, luego de la victoria de Saprissa por 3-1 contra los generaleños.

“Estamos en primer lugar, queda una fecha y sabemos lo que nos jugamos. Hay que ir partido a partido y no pensar más allá de lo que nos corresponde. Nos toca Inter San Carlos y hay que pensar en ese encuentro”, añadió Luis Paradela.

Para Paradela, es primordial ganar el sábado para quedarse con el primer lugar.

“Para nosotros es una fortaleza jugar en casa y eso nos puede ayudar para las semifinales y finales. Todo está en nuestras manos y esperemos en Dios que podamos conseguirlo”, resaltó Paradela.

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