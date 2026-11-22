Mariano Torres terminó más que satisfecho tras el juego contra Pérez Zeledón. La victoria por 1-3 y la posibilidad cada vez más cercana de amarrar el primer lugar del Apertura 2026 ilusionan al capitán de Saprissa.

Para Mariano, en el último encuentro de la fase regular, el próximo sábado a las 7 p. m. en el Estadio Ricardo Saprissa, contra Inter San Carlos, el grupo buscará un triunfo para sellar lo que él definió como una buena etapa para el plantel.

“Creo que hemos sido bastante regulares. Como me decía recién un periodista, hemos sido los más regulares, los que más estuvimos en el primer lugar. Eso quiere decir mucho, pero nos queda todavía un partido por delante”, dijo Mariano Torres en la zona mixta del Estadio Municipal de Pérez Zeledón.

Mariano insistió en que el plantel ha hecho las cosas bien.

“Creo que venimos haciendo las cosas bien en el campeonato nacional y tenemos que terminar el sábado que viene de la mejor manera, con los tres puntos”, mencionó Torres.

Al igual que el resto de sus compañeros, Mariano tiene el objetivo de quedarse con el primer lugar, que le daría al equipo la ventaja de cerrar como local las semifinales y una eventual final.

“Para el liderato nos queda un partido, un juego más para asegurarnos ese primer lugar, y lo vamos a jugar y a enfrentar con la responsabilidad que se merece. Será contra un rival muy difícil, que tiene una idea de juego, sabe a lo que juega, pero nosotros también. Sabemos que en nuestra casa somos muy fuertes y siempre tenemos el apoyo de nuestra gente, y que vamos a jugar con el estadio prácticamente lleno porque necesitamos asegurarnos ese primer lugar, porque sabemos todo lo que significa cerrar en nuestra casa”, destacó Mariano Torres.

Un aspecto que Mariano resaltó es que Saprissa recuperó a figuras como Kendall Waston y Sebastián Acuña, y que también contará con Orlando Sinclair y Sebastián Padilla.

“Que esté Kendall otra vez es importantísimo; sabemos todo lo que significa para nosotros. Acuña está nuevamente también tras su recuperación. Sebastián Padilla también ya está bien, entonces creo que llegamos con la mayoría del plantel”, dijo Mariano, quien se refirió a las ocasiones en que puede asistir a un compañero para que anote.

“Respecto a las asistencias, me pone contento cada vez que puedo ayudar a un compañero, en este caso al equipo, así que estoy feliz por eso”, dijo Mariano, quien ante Pérez Zeledón asistió a Luis Paradela y a Andrey Soto.

Sobre el choque con los generaleños, el capitán morado elogió el trabajo de todo el grupo.

“Creo que hicimos un gran partido. Por momentos ellos manejaron bien la pelota, pero no nos generaron ocasiones de gol. Fuimos muy superiores en ocasiones claras de gol. Tal vez en el primer tiempo necesitábamos irnos con un marcador más abultado”, opinó Mariano.

Y Mariano no se podía ir sin referirse al título de Boca Juniors, monarca de la Copa Sudamericana.

“Fue un sábado feliz. Contento porque todos saben que tengo amigos ahí y me pone muy contento que les vaya bien, así que fue un sábado completo”, expresó Mariano, quien añadió que, antes del juego contra Pérez Zeledón, estuvo atento a su teléfono para informarse del resultado de Boca, que derrotó 2-0 al Atlético Mineiro.

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