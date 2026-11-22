En dos ocasiones, Andrey Soto festejó un gol contra Pérez Zeledón; el segundo fue un golazo.

Al minuto 35 logró su primer tanto: tras asociarse con Mariano Torres en un tome y deme, se enfiló hacia el marco, se abrió espacio y sacó un zurdazo para poner el 0-2. Luis Paradela abrió el marcador apenas en el arranque del compromiso.

Lo mejor para Andrey Soto llegó al minuto 67, cuando recogió un balón fuera del área tras un rebote de un defensa generaleño, se acomodó la pelota para rematar de zurda y sacó un bombazo que se coló en el ángulo superior derecho del marco de Miguel Ajú.

😈🤯¡QUÉ GOLAZO DE SAPRISSA!



Cayó el segundo de la noche para Andrey Soto, esta vez con un zapatazo inatajable para Miguel Ajú. #FPDenFOX pic.twitter.com/JM97vmzTZq — Fox Deportes Costa Rica (@foxdeportes_cr) November 22, 2026

Fue una joya de gol, una conquista que le permitió a Andrey llegar a cinco tantos en el campeonato y ubicarse como el máximo artillero de Saprissa.

“A nivel global, creo que lo más importante, lo más resaltable, es el juego que hemos venido haciendo y que apuntamos a terminar primeros”, dijo Andrey Soto al terminar el partido contra Pérez Zeledón, en la zona mixta del estadio.

A los morados les queda una fecha para terminar la fase regular: jugarán en casa el próximo sábado, a las 7 p. m., contra Inter San Carlos y solo piensan en sumar los tres puntos.

“Sabemos que ya lo que nos resta son finales; así vemos todos los juegos, como finales. Queremos el liderato y, bueno, se viene una fecha difícil, pero hicimos las cosas bien y yo creo que estamos muy fuertes”, opinó Andrey Soto.

"Sabemos que estos partidos que quedan son finales, queremos el liderato", Andrey Soto tras vencer a los Guerreros del Sur. #FPDenFOX pic.twitter.com/2wfYLmkb8s — Fox Deportes Costa Rica (@foxdeportes_cr) November 22, 2026

Para el extremo saprissista, su equipo merece alcanzar el primer lugar, que, de conseguirlo, le daría la ventaja de cerrar en casa las semifinales y una eventual final.

“Creo que la mayoría de las fechas estuvimos ahí, en primer lugar. Aun así, nos criticaron mucho, pero, bueno, si sufrimos, lo más importante es que supimos aguantar y estamos de primeros”, resaltó Andrey Soto.

Andrey se siente complacido no solo por los goles, sino también porque su rendimiento va en ascenso.

“Agradecido con Dios, que me permite estar aquí en Saprissa, y, bueno, he tenido más minutos. Eso me ha llenado de confianza y, obviamente, también los goles”, señaló Andrey, quien consideró que Saprissa está bien. “Somos un grupo muy fuerte, todos aportan y vamos bien”, dijo Andrey, quien se refirió al trabajo en cancha junto a Mariano Torres.

“Tratamos de ser flexibles: cuando él sube un poco, yo me quedo; cuando yo subo, Mariano se queda un poco. Nuestro estilo de juego no choca para nada; tratamos de complementarnos y eso intentamos ante Pérez Zeledón. En un gol me asocié muy bien con él y pude disparar”, expresó Andrey.

Saprissa es el cuadro más goleador del certamen, con 34 anotaciones, y Andrey explicó la razón.

“Somos buenos jugadores, entonces nos acuerpamos muy bien. Creamos muchas ocasiones; por ahí no concretamos todas, pero, bueno, tratamos de concretar lo máximo posible. Eso nos ha dado mérito”, dijo Andrey Soto.

Andrey llegó como refuerzo a Saprissa en esta campaña, suma cinco goles, ha participado en 13 de los 17 juegos disputados por el club y acumula 841 minutos.

“Somos un grupo muy fuerte, hemos sabido aguantar y estamos en el primer lugar”, señaló Andrey Soto, quien fue figura ante Pérez Zeledón, sobre todo por el tercer tanto del encuentro, el segundo de su cuenta personal en el juego.

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