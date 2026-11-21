El Deportivo Saprissa visita el estadio Municipal de Pérez Zeledón este sábado a las 8 p. m., en un partido en el que los tibaseños buscan quedar muy cerca de asegurar el primer lugar de la fase regular del Apertura 2026.

Lo más importante Copiado!

Hora del juego: 8 p. m.

Transmisión de TV: FUTV.

Estadio: Municipal de Pérez Zeledón.

Los morados llegan al compromiso como líderes del campeonato, con 31 unidades, la misma cantidad que posee Cartaginés, pero con una diferencia de gol menor.

Por su parte, los Guerreros del Sur ocupan el último lugar de la clasificación, con 11 unidades, por lo que tienen una necesidad importante de sumar puntos.

¿Dónde ver el Pérez Zeledón vs. Saprissa? Copiado!

El partido entre Pérez Zeledón y Saprissa se disputará a las 8 p. m. y será transmitido por FUTV, televisora que tiene los derechos de transmisión de los generaleños.

Saprissa recupera fichas clave Copiado!

Para el duelo contra los generaleños, Saprissa recupera a dos jugadores que han sido determinantes en el desarrollo del torneo. Se trata del volante de contención Sebastián Acuña y del extremo Luis Javier Paradela.

Acuña regresa luego de superar una dolencia muscular, mientras que Paradela cumplió un partido de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

Pérez Zeledón tendrá una campaña para recolectar peluches Copiado!

El Municipal de Pérez Zeledón decidió adoptar una iniciativa que ya es costumbre en Saprissa y la pondrá en práctica durante el partido frente a los morados este sábado a las 8 p. m. Los generaleños organizaron una recolecta de peluches para entregarlos en Navidad a niños de escasos recursos.

Por medio de sus redes sociales, los generaleños dieron a conocer la campaña: ‘Un peluche, una sonrisa’.

Los aficionados que asistan al estadio Municipal de Pérez Zeledón deberán llevar un peluche empacado en una bolsa plástica como parte de la dinámica de ingreso al escenario deportivo para disfrutar del encuentro.