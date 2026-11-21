Saprissa regresa a la competencia del campeonato nacional como líder, con 31 puntos, y, para conservar esa posición, debe derrotar de visita a Pérez Zeledón.

El juego entre sureños y morados será el sábado a las 8 p. m. Para los tibaseños es vital sumar los tres puntos para continuar en la cima, sin importar los resultados que obtengan los equipos ubicados en el segundo, tercer y cuarto puesto.

“Está complicado”, dirán algunos; “un reto mayúsculo”, pensarán otros. No solo porque el encuentro es de visita, sino también porque Pérez Zeledón es último en la tabla, con 11 unidades, y necesita la victoria para tratar de salir del sótano.

La historia no cuenta y cada partido es distinto, pero, al repasar los números, encontramos que Saprissa ha logrado sumar de tres con frecuencia en el Estadio Municipal de Pérez Zeledón.

En los últimos siete compromisos que disputaron en el campo de los generaleños, los tibaseños sumaron cuatro victorias, dos empates y una sola derrota.

¡MAÑANA JUGAMOS! El Monstruo preparó su regreso al campeonato nacional y está listo para enfrentar a Pérez Zeledón este sábado 😈⚡️ pic.twitter.com/UwkTf41VpF — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) November 20, 2026

En esos siete juegos, Saprissa anotó 16 goles y recibió ocho. Uno de los triunfos más recordados del cuadro morado en el campo de los sureños se produjo en el cierre de la fase regular del Torneo de Clausura 2025, el 7 de mayo de ese año. Los morados necesitaban imponerse por la mayor cantidad de goles posible, vencieron 0-3 y se beneficiaron de la derrota de Cartaginés en casa ante Sporting. Así, de forma dramática, clasificaron a las semifinales del torneo.

“Estamos trabajando bastante fuerte. Han sido semanas intensas para no bajar el rendimiento que teníamos, trabajando en algunas falencias que tuvimos en partidos anteriores, en lo que sabíamos que estábamos fallando”, dijo Gerson Torres en declaraciones al departamento de prensa de Saprissa.

Gerson añadió que el adversario es complicado, pero la mentalidad del grupo es obtener los tres puntos.

“Pérez es un equipo bien trabajado, que intenta jugar bastante. Lo hemos visto en videos para contrarrestar lo que ellos hacen. Creo que es un buen partido, en el que debemos estar atentos para sacar el resultado. Es importante mantener el liderato. Hay dos juegos que vemos como finales: primero contra Pérez y luego el cierre en casa frente a Inter San Carlos. Hay que cerrar bien”, comentó.

Los morados confían en cerrar con dos victorias la fase regular del Apertura 2026. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Solo faltan dos fechas para terminar la fase regular del Apertura 2026 y dar paso a las semifinales. A Saprissa le quedan el partido del sábado en Pérez Zeledón y el del sábado 28 de este mes, cuando cerrará en casa contra Inter San Carlos.

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