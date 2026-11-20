Aprovechando que el sábado enfrenta a Saprissa, Pérez Zeledón hace un llamado muy especial a todos los aficionados.

Les pide su colaboración para que se unan a la campaña “Un corazón por Alejandro”.

El departamento de prensa de los generaleños informó que Alejandro es un pequeño de tan solo 3 años, sobrino del futbolista Kenneth Guzmán, quien necesita viajar a España para someterse a una operación de corazón. Para hacer posible este procedimiento, se requiere recaudar ₡30.000.000.

“Desde el Municipal Pérez Zeledón queremos sumarnos a esta causa y ayudar a que su historia llegue a la mayor cantidad de personas posible”, resaltó el departamento de prensa de Pérez Zeledón.

La ayuda que necesita Alejandro es económica, por lo que se solicita a los aficionados que colaboren mediante SINPE Móvil al 6385-5359. También pueden realizar un depósito en las cuentas del Banco de Costa Rica a nombre de Cor All Family Costa Rica. Cuenta en colones: CR67015202001385253566. Cuenta en dólares: CR43015202001385253804.

“Cada publicación, cada aporte y cada persona que se sume puede marcar una diferencia para Alejandro y su familia”, se lee en la información que circula en redes sociales para ayudar al pequeño.