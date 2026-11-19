Saprissa regresa a las canchas en el cierre de la primera fase del Torneo Apertura 2026 y lo hace en una condición especial: como líder del certamen, aunque sostenido por una frágil ventaja.

Los morados tienen claro que, si desean llegar a las semifinales en el primer puesto, no deben dar espacio a las dudas y tienen que ganar los últimos dos compromisos: el primero, el próximo sábado, de visita contra Pérez Zeledón; y el siguiente, el sábado 28 de este mes, ante Inter San Carlos en el estadio Ricardo Saprissa, según tiene publicado el club en su página web.

Al choque del sábado en el Estadio Municipal de Pérez Zeledón, a las 8 p. m., los tibaseños llegan con 31 unidades, luego de obtener 10 victorias, un empate y cinco derrotas, con una diferencia de goles de +16.

Cartaginés es segundo por gol diferencia (tiene +12), mientras que Sporting (30 puntos) y Alajuelense (29) están al acecho.

Hernán Medford, técnico de Saprissa, se medirá a Pérez Zeledón con el equipo prácticamente completo. Los lesionados están de vuelta, pero tendrá una baja no solo para el juego del sábado, sino también para el del sábado siguiente contra Inter San Carlos.

Los morados no contarán con Bancy Hernández, quien fue expulsado en el compromiso anterior contra Puntarenas tras una falta sobre Kliver Gómez. El extremo fue suspendido por dos encuentros.

¿Qué pasa con quienes estaban lesionados?

Kendall Waston, quien estuvo un mes fuera de los terrenos de juego, disputó unos minutos frente a Puntarenas, mientras que Orlando Sinclair no jugó los últimos tres partidos del equipo.

Sebastián Acuña sufrió un esguince de rodilla y se perdió los últimos cuatro juegos. Pablo Arboine también tuvo una dolencia y estuvo ausente en los últimos tres encuentros.

La Nación consultó a Saprissa si estos jugadores están disponibles para jugar. La respuesta fue que todos están bien y que Acuña ya está recuperado. Únicamente Bancy Hernández no puede ser utilizado, pues está suspendido.

“Ya, gracias a Dios, me incorporo a entrenar con el equipo. Ya estoy totalmente recuperado y estoy muy contento con eso. El profe (Hernán Medford) ya verá cómo me toma en cuenta”, dijo Orlando Sinclair hace 13 días.

Kendall Waston fue convocado a la Selección para el partido contra Argentina, pero al final no asistió porque Saprissa presentó un protocolo médico. El objetivo de los morados es contar con el defensa al cien por ciento para el partido del sábado a las 8 p. m.

“Saprissa ha venido con un protocolo de recuperación para tener listo al jugador para el partido contra Pérez Zeledón. Ese protocolo incluye no jugar contra Herediano en Heredia, que no jugó, y tenerlo listo en caso de que contra Puntarenas jugara unos 10 o 15 minutos, que fue lo que sucedió. Era una participación progresiva para buscar que el futbolista llegue en plenitud de condiciones para el encuentro ante Pérez Zeledón”, le explicó Erick Lonis a este medio hace dos días, para aclarar por qué Kendall no estuvo con la Tricolor en el amistoso contra Argentina.

El cuerpo técnico de los morados analiza cómo se encuentran los seleccionados que participaron en la gira por Sudamérica, con partidos en Ecuador y Argentina, y si podrían ser utilizados contra Pérez Zeledón.

En el equipo nacional estuvieron el arquero Abraham Madriz, los defensas Gerald Taylor y Joseph Mora, y el extremo Andrey Soto. Además, Luis Javier Paradela tuvo participación con la Selección de Cuba.

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