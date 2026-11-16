Rónald la “Bala” Gómez confía en saborear su primer triunfo con Pérez Zeledón y buscará lograrlo contra Saprissa, líder del campeonato.

En cuatro encuentros al frente de los generaleños, Gómez registra dos empates y dos derrotas, pero apunta a la victoria.

“Es un partido difícil, duro, porque Saprissa viene ahí en primer lugar y me imagino que van a querer continuar ahí. Para nosotros es una final, porque son tres puntos de oro para meter presión en la parte de abajo e ir saliendo ahí”, dijo Gómez en entrevista con La Nación.

Saprissa es primero con 31 puntos, pero debe ganar para seguir en la cima sin depender de los resultados de los otros encuentros.

Pérez Zeledón es la otra cara de la moneda: ocupa el último puesto con 11 unidades, a dos de Escorpiones, que es penúltimo. Por eso, Gómez indicó que, en caso de triunfar, los tres puntos valdrían oro.

“Yo creo que los dos equipos tenemos necesidad de puntuar, de ganar: tanto Saprissa para conservar el primer lugar como nosotros por salir de esa zona, del último lugar. Los dos tenemos que proponer; esperaría que Saprissa venga y proponga”, manifestó la Bala.

El juego entre generaleños y morados será el próximo sábado, a las 8 p. m., por la fecha 17, cuando solo faltan dos jornadas para que se definan el líder del torneo y los clasificados a semifinales.

“El receso nos cayó muy bien, primero porque teníamos que recuperar a alguna gente que venía jugando muchos partidos seguidos; la fatiga era grande. Luego pudimos trabajar esta semana. Pudimos laborar muy bien todos los aspectos tácticos, físicos, defensivos, todos, e ir conjuntando más el equipo. Creo que nos sirvió muchísimo y nos va a servir todavía esta semana para terminar de poner la idea en práctica”, resaltó Rónald Gómez.

- ¿Se puede anticipar un juegazo entre Pérez Zeledón y Saprissa?

- Considero que va a ser un muy buen partido, un encuentro de muchas emociones y muchas oportunidades de gol.

- ¿Le preocupa algo de Saprissa?

- Normalmente, cuando yo hago un análisis del rival, me apego a los errores, los defectos y las virtudes que puede tener. De Saprissa siempre hay que preocuparse porque es un equipo grande y tiene jugadores de mucha calidad.

Pese a que ha dirigido solo cuatro compromisos, Gómez ve a un Pérez Zeledón distinto del que tomó.

“Desde que yo llegué hasta el día de hoy, el equipo ha mejorado muchísimo en aspectos tácticos, en trabajo colectivo y, sobre todo, en actitud. Creo que el equipo tiene más ganas, más coraje y ya entiende mejor el juego. Eso ha hecho que hayamos podido hacer buenos partidos. Hay un par de encuentros que nos dolieron mucho, como el de Alajuela, que perdimos casi en el último minuto, y el empate en San Carlos, donde teníamos casi que los tres puntos”, apuntó Gómez.

"Considero que va a ser un muy buen partido, un encuentro de muchas emociones y muchas oportunidades de gol", dijo Rónald Gómez sobre el juego del sábado contra Saprissa. (Prensa Pérez Zeledón/Cortesía)

- ¿Va a ser complicado lograr un triunfo en el juego del sábado?

- Va a ser complicado para los dos; indudablemente, los dos estamos necesitados. El que mejor haga las cosas va a ganar.

“Nuestra planilla ha mejorado muchísimo. Son los mismos jugadores, pero hemos trabajado la idea. Ahora, contra Saprissa, es una buena oportunidad para que demuestren lo que valen y para que la gente que está en el banquillo vaya luchando por meterse en el equipo”.

Rónald recordó que hace unos años enfrentó a los morados cuando dirigía a Carmelita y que el resultado fue un empate 1-1.

“En lo personal, es un partido bonito, es un encuentro donde todo cambia: la semana es distinta, la afición cambia, al estadio llega más gente y probablemente todos los jugadores quieren jugar contra Saprissa. Es un partido bonito, con un ambiente diferente al de muchos partidos”, comentó Rónald Gómez.

- ¿Lo presiona que su equipo esté en el último lugar?

-Presión siempre hay, sobre todo si se está en el último lugar, aunque estamos muy cerca: estamos a dos puntos. Este es un partido para salir del último lugar. Yo creo que la presión es bonita; estos retos a mí siempre me han gustado.