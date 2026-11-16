¿Le negó Saprissa a Kendall Waston a la Selección de Costa Rica? El equipo morado da su versión

Alexis Gamboa entró de cambio en el partido que la Selección disputó contra Ecuador; solo duró ocho minutos en el campo porque se lesionó tras un choque con John Yeboah Zamora. Esta infortunada acción desató una polémica que involucra al entrenador Bryan Ruiz, el jugador Kendall Waston y el equipo Saprissa.

Tras el compromiso del viernes pasado, Bryan Ruiz, técnico de la Tricolor, llamó a Waston para sustituir a Gamboa. Así lo anunció la Federación Costarricense de Fútbol en un comunicado: “El jugador Kendall Waston viajará de Costa Rica a Córdoba para unirse a la Selección”.

Pero, un día después, la Fedefútbol emitió otro comunicado en el que señaló: “La FCRF recibió una notificación del Deportivo Saprissa en la que se comunica que Kendall Waston no podrá incorporarse a la Selección Nacional, debido a que continúa en proceso de recuperación de una lesión. El club adjuntó el criterio médico correspondiente sobre el estado del jugador”.

¿Qué pasó? ¿Saprissa se negó a ceder a Kendall Waston a la Selección?

El mismo Bryan Ruiz reconoció este lunes, en conferencia de prensa, que no hizo la convocatoria por los canales adecuados y se disculpó con Saprissa. Antes de hablar con el cuadro morado, Ruiz conversó con Kendall, quien le dijo que sí podía unirse a la Tricolor, por lo que decidió convocarlo.

“Yo le pedí disculpas a Saprissa. Cometí un error, que fue que hablé con Kendall directamente. Pedí disculpas porque no fue la forma correcta y él me dijo que estaba disponible; luego hicimos la convocatoria y en el club nos dijeron que estaba en un tratamiento. En algún momento diferente hubiera ido más allá en la discusión, pero no valía la pena”, dijo Bryan Ruiz.

La Nación le consultó a Roberto Artavia si Saprissa se negó a ceder a Waston y esta fue su respuesta: “Por razones médicas, los doctores de la selección y Saprissa hablaron y decidieron que no era conveniente para su recuperación”.

Erick Lonis, integrante del comité deportivo de los morados, también habló con este medio y dio su versión de lo sucedido con la convocatoria de Waston.

“Nosotros no nos podemos negar a una convocatoria. Le explicamos a la Federación el proceso médico que se lleva con Kendall y les solicitamos que reconsideren el llamado, y se adjuntó el criterio médico de Saprissa”, comentó Lonis.

Saprissa ha estado cuidando a Kendall Waston para tenerlo en plenitud de condiciones para el juego del sábado contra Pérez Zeledón. (Jonathan Jimenez Flores/Jonathan Jimenez)

Kendall se lesionó a finales de agosto, en el partido contra Escorpiones, y estuvo un mes y medio fuera de las canchas.

Se perdió cuatro encuentros y regresó en la jornada 14. Jugó tres partidos más y se resintió en la visita a San Carlos. Estuvo ausente dos juegos y actuó unos minutos en la fecha 16 del Apertura 2026, contra Puntarenas, el 8 de este mes, antes de que se suspendiera el certamen para darles paso a los dos fogueos de la Selección ante Ecuador y Argentina.

“Saprissa ha venido con un protocolo de recuperación para tener listo al jugador para el partido contra Pérez Zeledón (es el próximo sábado). Ese protocolo incluye no jugar contra Herediano en Heredia, que no jugó, y tenerlo listo en caso de que contra Puntarenas jugara unos 10 o 15 minutos, que fue lo que sucedió. Era una participación progresiva para buscar que el futbolista llegue en plenitud de condiciones para el encuentro ante Pérez Zeledón”, explicó Lonis.

El 28 de octubre, Saprissa informó que Kendall Waston presentaba una lesión en la rodilla, sin dar más detalles ni especificar en cuál pierna se le presentó la molestia.

“Es un golpe que tuve hace tiempo y se ha venido agravando, y en el juego contra San Carlos se sintió más”, dijo Waston hace 15 días.

El defensa no dio detalles sobre la lesión, que en ese momento le impidió jugar el clásico y el duelo de visita contra Herediano.

“Me siento optimista de la evolución y el tiempo no lo sé; ese chicharrón se lo dejo al doctor”, indicó Kendall, quien reconoció que le hubiera gustado jugar el clásico.

Saprissa regresa a la actividad el próximo sábado, a las 8 p. m., de visita ante Pérez Zeledón.

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