AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Puro Deporte

¿Le negó Saprissa a Kendall Waston a la Selección de Costa Rica? El equipo morado da su versión

Bryan Ruiz se disculpó con Saprissa por la forma en que convocó al defensa para el partido contra Argentina

15/10/2026 Tibas Estadio Ricardo Saprissa, jornada 11 del Torneo de Apertura de la Primera División entre el Deportivo Saprissa vs Sporting FC. Fotografía: Marvin Caravaca.
Saprissa tiene a Kendall Waston con un protocolo médico y por eso le pidió a la Fedefútbol reconsiderar la convocatoria a la Selección. Aquí en la fecha 11 contra Sporting. Marvin Caravaca
Milton Montenegro