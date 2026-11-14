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Después de Ecuador: ¿Qué sigue para la Selección de Costa Rica?

La Selección de Costa Rica alista su próximo reto: el martes ante Argentina

Bryan Ruiz quiere que en la Selección de Costa Rica sea primero lo colectivo que lo individual.
La Selección de Costa Rica preparó en Quito parte del duelo frente a la selección de Argentina. Prensa FCRF
Esteban Valverde