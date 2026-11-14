Después de Ecuador: ¿Qué sigue para la Selección de Costa Rica?

La Selección de Costa Rica amaneció en Ecuador este sábado 14 de noviembre, luego de la derrota 2-0 frente al combinado de ese país. Sin embargo, este mismo día viajará a territorio argentino, donde preparará su duelo del próximo martes, a las 5 p. m., frente a Argentina.

Según comunicó la Federación Costarricense de Fútbol, los seleccionados desayunaron a las 7 a. m. y posteriormente realizaron una breve sesión de gimnasio y recuperación a las 8 a. m. Finalmente, almorzaron a las 10 a. m.

Está previsto que Costa Rica salga en un vuelo directo desde Quito hacia Córdoba, Argentina, a la 1 p. m., con el objetivo de arribar a las 6 p. m. (hora de Costa Rica) al país sudamericano, vigente subcampeón del mundo.

El encuentro se disputará en el estadio Mario Alberto Kempes y podrá verse en Costa Rica a través de Canal 6 y Canal 7.

En el plano deportivo, Costa Rica perdió al futbolista Alexis Gamboa por lesión. El zaguero sufrió un fuerte golpe durante el partido contra Ecuador que le impidió continuar en el terreno de juego. De hecho, este mismo sábado regresará al país para someterse a una evaluación médica.

En cuanto al rival, Argentina viene de perder 2-1 contra Uruguay, por lo que el cuadro albiceleste buscará reencontrarse con la victoria ante su afición y cerrar la fecha FIFA con un resultado positivo.