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Puro Deporte

Joseph Mora confiesa que terminó muy ‘angustiado’ el partido contra Ecuador

El lateral consideró que la Tricolor no se vio mal. El equipo se mide el martes a Argentina

Esta fue la alineación titular de la Selección de Costa Rica ante Ecuador en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito.
Esta fue la alineación titular de la Selección de Costa Rica ante Ecuador en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito. ARMANDO PRADO
Milton Montenegro