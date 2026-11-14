Joseph Mora confiesa que terminó muy ‘angustiado’ el partido contra Ecuador

Joseph Mora se llevó los elogios de Bryan Ruiz por su trabajo contra Ecuador, pero aseguró que terminó muy “angustiado”.

En la zona mixta, luego de la derrota de la Tricolor por 2-0 ante los ecuatorianos, Mora dejó claro que estaba muy preocupado.

Lo que lo tenía inquieto era la lesión que sufrió Alexis Gamboa en la rodilla izquierda.

“Lamentablemente se dio lo de Alexis; esperemos que no sea nada grave”, dijo Joseph Mora, quien detalló cómo vivió dentro de la cancha el golpe que recibió su compañero en la defensa.

“Uno nunca quiere nada malo para ningún compañero y, pues, cuando yo lo vi ahí, la verdad que me angustié mucho, porque ver a un compañero con algo que uno no quiere que pase… Y bueno, deseando y pidiéndole a Dios que no sea nada grave, porque la verdad que uno nunca quiere ver que a un compañero o a alguien que represente a la selección le pase nada malo”, expresó Joseph Mora.

Joseph también se refirió a la situación de Diego Mesén, quien entró a sustituir a Gamboa y solo estuvo tres minutos en la cancha antes de salir expulsado.

“Es una jugada muy disputada y puede pasar en el fútbol, pues cuando son jugadas así, son decisiones de momento. Todo el respaldo para él. Creo que es un muchacho que lo viene haciendo bien en su equipo y que tiene que levantar la cabeza y que esto no le afecte en el nivel que venía teniendo”, mencionó Joseph.

Sobre el encuentro, Mora indicó que se dio un marcador que no querían.

“Nosotros no queríamos perder. Fue un partido que empezamos muy bien, que se vio una idea muy clara y bueno, en el segundo pasan cosas y ahí sí cambia un poco la transición del partido. Hay que mejorar algunas cosas, hay que seguir trabajando sobre esa idea, que, bueno, se dieron cosas muy buenas también”, señaló Joseph Mora.

El lateral izquierdo resaltó que, a nivel internacional, el ritmo es muy intenso y se juega mucho más rápido.

“El rival trataba de hacer fluir el juego más rápido y, al final, hay que seguir aprendiendo”, dijo Joseph Mora.