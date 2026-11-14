Bryan Ruiz explica por qué quedó satisfecho con Costa Rica pese a la derrota ante Ecuador

Bryan Ruiz, técnico de la Selección de Costa Rica, terminó satisfecho con el trabajo del equipo, pese a la derrota por 2-0 contra Ecuador.

A Bryan lo dejó tranquilo que el grupo pusiera en práctica en la cancha lo trabajado en los entrenamientos. Resaltó la labor de los laterales Kenay Myrie y Joseph Mora. También añadió que ese tipo de partidos y el roce que tuvieron contra Ecuador son los que necesitan los futbolistas de la Tricolor.

- ¿Cuál es su sensación pese a las circunstancias que se presentaron en el segundo tiempo?

- Competimos ante un gran equipo, con jugadores de mucho nivel, y muchas de las cosas que pedimos se dieron. En algunos momentos tuvimos la pelota y empezamos a llevarla al frente. Fue un primer tiempo bastante parejo. En el segundo, si bien es cierto que Ecuador arrancó bastante fuerte, nos recompusimos un poco. Se nos puso cuesta arriba con la lesión de Alexis Gamboa y luego con la expulsión, pero creo que nos defendimos bien.

- ¿Cuál era la intención con los jugadores que eligió para el mediocampo?

- Me voy satisfecho con lo que vi. Obviamente, también es importante para nosotros que los jugadores sientan el roce, se acostumbren al alto nivel y se den cuenta de que hay que seguir trabajando. Creo que los primeros diez minutos estuvimos muy bien, pasando la pelota a ras de piso, y ahí creamos un par de ocasiones en las que pudimos irnos arriba. Después, Ecuador, que también tiene jugadores de mucho nivel, nos complicó de cierta manera el partido. El primer tiempo estuvo muy parejo; al final, la diferencia fue el gol que ellos marcaron en ese lapso, en una acción que también pudimos haber evitado.

“Salgo satisfecho con las cosas que pedí. Yo también quiero que sigamos mejorando; debemos seguir trabajando. Era un partido durísimo. Al final, creo que, si no se hubiera dado la lesión de Gamboa, habría sido un cierre muy parejo. Creo que las dos selecciones estuvimos muy abiertas a jugar: presionamos cuando pudimos y, cuando no, nos echamos atrás. En general, se dio bastante de lo que quise y de lo que pudimos trabajar. Gamboa posiblemente no va a poder estar para el siguiente partido”.

Manfred Ugalde volvió a jugar con la Selección de Costa Rica. Roan Wilson es uno de los jugadores que se marcharon resentidos. (Prensa FCRF/Cortesía)

- ¿Qué fue lo que más le gustó del equipo y qué aspectos debe mejorar?

- Lo que más me gustó es que tuvimos personalidad para tener la pelota y jugar sin miedo, manteniendo un balance en la parte defensiva, incluso con algunos jugadores que hasta ahora trabajan conmigo. Kenay hizo un partido bastante correcto; Joseph Mora también. Los dos lo hicieron bastante bien. Los primeros 15 minutos fueron muy buenos; incluso nos atrevimos a tirar al marco. Lo que pasa es que a veces no se nos da.

“Esos primeros 15 minutos fueron excepcionales. Creo que incluso sorprendimos un poco a Ecuador, pero después ellos le tomaron un poco el ritmo al partido. No creo que nos hayan dominado en ese primer tiempo. Llegó el gol de ellos con un buen pase y una buena definición de Caicedo, pero creo que pudimos haberlo hecho mejor con cosas que hemos entrenado. Al final de cuentas, los pocos entrenamientos que se tienen en la selección son para mejorar esos pequeños detalles que hacen la gran diferencia”.

- ¿Cómo asimiló la derrota?

- Debemos estar preparados para todo tipo de resultados. Me sentiría triste si los jugadores no hicieran lo que trabajamos, pero el equipo hizo un buen trabajo y luchó de tú a tú. Creo que, antes de la expulsión, Ecuador no tuvo tantas ocasiones de gol. Me voy satisfecho.

“Tenemos una idea de juego que debemos seguir afinando con pequeños detalles en los pocos entrenamientos que se tienen en la selección. Siempre lo he dicho: es así y tenemos que adaptarnos a eso. Trabajaremos con los jugadores que no jugaron muchos minutos y con los que no jugaron del todo, recuperaremos a los que jugaron y analizaremos el video para el partido que viene”.