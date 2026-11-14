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Bryan Ruiz explica por qué quedó satisfecho con Costa Rica pese a la derrota ante Ecuador

La Tricolor perdió 2-0 contra Ecuador y el martes se enfrenta a Argentina

El volante de la Selección de Costa Rica Douglas López intenta detener el avance de Piero Hincapié en el amistoso ante Ecuador en Quito.
El volante de la Selección de Costa Rica Douglas López intenta detener el avance de Piero Hincapié, en el amistoso ante Ecuador en Quito. ARMANDO PRADO
Milton Montenegro