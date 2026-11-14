El infortunio afectó a Costa Rica, que terminó sufriendo: Vea el uno a uno y la calificación de los jugadores

La Selección de Costa Rica perdió de visita 2-0 contra Ecuador. Juego de dos caras para los nacionales, quienes no hicieron tan mal primer tiempo, pese a que el primer tanto fue al minuto 21 y sufrimiento en el segundo, con anotación al 83′.

Sufrido porque, al hacer los primeros 4 cambios, Alexis Gamboa se lesionó con solo 8 minutos en el campo. Diego Mesén lo sustituyó, pero duró 3 minutos; se marchó expulsado.

Nota y análisis del desempeño de cada jugador de Costa Rica:

Patrick Sequeira (8):

Empezó titubeante; en el primer balón que tocó, no controló bien con los pies en el arranque del juego. Lo presionaron y por poco le roban la pelota. Al 21, Jordy Caicedo le abombó las redes, salió al achique, pero Caicedo, muy veloz, logró hacerle una finta y sacárselo de encima. En el inicio del segundo tiempo, hizo tres tapadas que llevaban sello de gol y luego creció en el marco.

Juan Pablo Vargas (6):

El defensor no se entendió con Francisco Calvo en la acción del gol de Ecuador; no se hablaron. No se percataron de que Caicedo iba por el centro y, ante el pase entre los dos de Piero Hincapié, Caicedo quedó de cara al gol. Estuvo bien en el juego aéreo. En el segundo tiempo lo hacía bien pero cometió penal al 80.

Francisco Calvo (6):

Igual que Vargas, por momentos le afectó la velocidad de los atacantes ecuatorianos, pero por lo general se paró bien atrás, salvó la ocasión del gol. Salió al 56′.

Kenay Myrie (5):

No se vio bien en el primer tiempo, un poco inseguro, quizá la falta de ritmo le pasó factura. Falló mucho al dar el servicio, entregó mal el balón y no sumó al ataque. No tuvo ida y vuelta, se limitó a tratar de defender. Por lo que se vio, Yerlan Sosa puede estar tranquilo.

Joseph Mora (7):

Jugó bien y, contrario a Myrie, sí intentó ayudar en ofensiva. No desentonó en labores defensivas. Se vio bien. Salió al 75′.

Douglas Lopez llega a la marca del ecuatoriano Piero Hincapié. La lesión de Alexis Gamboa y la expulsión de Diego Mesén afectaron a la Selección de Costa Rica. (ARMANDO PRADO/AFP)

Carlos Mora (6):

Empezó bien en los primeros 10 minutos, luego se apagó, a veces ni se notaba en la cancha, pero también a la Selección le costó pasar el balón de pie a pie y para salir recurrió al pase largo, a brincarse las líneas. Intentó reactivarse al inicio del complemento, pero salió al 56′.

Douglas López (6):

Su aporte fue en defensa, recostado por la derecha. Al inicio parecía un lateral, mientras Myrie estaba más adelantado; luego Kenay bajó y López buscó hacer mancuerna con Roan Wilson. Salió al 65′.

Roan Wilson (7):

Se vio bien, aportó en la marca en la mitad de la cancha, por momentos buscó tocar, abrir a los espacios, darle un poco de pausa al juego de la Selección. Salió en ese grupo de cambios al minuto 56.

Carlos Mora enfrentó a Piero Hincapié. La Selección de Costa Rica perdió 2-0 ante Ecuador. (ARMANDO PRADO/AFP)

Josimar Alcócer (6):

Recostado por el sector izquierdo, pero no pesó como en otros juegos. Le faltó encarar, tener mano a mano, juntarse con Manfred Ugalde, buscarlo. Salió al 56′.

Andrey Soto (6):

Trató de tener la pelota en el mediocampo, se esforzó, por momentos metió la pierna, sacó algunas faltas, pero le falta alguien que se juntara con él e hicieran un poco de fútbol, de buscar tener control de la pelota.

Manfred Ugalde (7):

No se le puede negar el esfuerzo, la lucha por tener el balón, pero no lo buscaron. Estaba como llanero solitario en la ofensiva y el único disparo directo que tuvo la Selección en el primer tiempo fue de Manfred al minuto 8. Salió al 75′.

Josimar Méndez (4):

Fue poco lo que pudo hacer, porque el partido fue otro con la salida de Gamboa y luego con la expulsión de Mesén. Se limitó a ayudar en labores defensivas.

Alexis Gamboa (-):

Entró al minuto 56 y no aguantó; al 64′ pidió el cambio, debido a una lesión de rodilla. Recibió un golpe fuerte en la pierna izquierda, tras una fuerte entrada de Yeboah.

Kenyel Michel (5):

Igual que Josimar Méndez, era poco lo que podía ofrecer en ofensiva y, ante el sufrimiento del segundo periodo, debió ayudar en defensa.

Celso Borges (5):

Con uno menos, era difícil que la pelota pasara por él. Ya con un jugador menos, el encuentro cambió, tanto así que luego Bryan Ruiz sacó a Manfred y Joseph Mora y optó por dos hombres de corte defensivo como Aarón Salazar y Gerald Taylor.

Diego Mesén (3):

Duró tres minutos en la cancha. Caicedo lo enfrentó con velocidad, lo dejaba botado y Mesén se le tiró encima, lo botó y bien expulsado, era el último en la zaga.

Gian Mauro Morera (5):

Su labor fue cortar lo que pudiera en el mediocampo, ayudar en labores defensivas.

Aarón Salazar (4):

Nada más podía ayudar en defensa.

Gerald Taylor (5):

Hizo varias coberturas en la recta final.