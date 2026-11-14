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El infortunio afectó a Costa Rica, que terminó sufriendo: Vea el uno a uno y la calificación de los jugadores

En el primer juego de Bryan Ruiz como DT oficial, el equipo jugó más de 20 minutos con 10 hombres

Alexis Gamboa recibe atención médica tras la grave lesión de rodilla que lo sacó en solo un minuto durante el partido entre la Selección de Costa Rica y Ecuador.
Alexis Gamboa recibe atención médica tras la grave lesión de rodilla que lo sacó cuando apenas ingresaba de cambio en el partido entre la Selección de Costa Rica y Ecuador. ARMANDO PRADO
Milton Montenegro