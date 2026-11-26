Cuando falta poco para el partido entre Saprissa e Inter San Carlos, en el que los morados buscarán asegurar el liderato del Torneo de Apertura 2026, Abraham Madriz, portero tibaseño, resaltó la importancia del liderato y lo que representa defender la portería del Monstruo.

En primer lugar, el guardameta compartió el objetivo del club y la importancia del duelo ante los Tafas -próximo sábado- para conseguirlo.

“Desde que empezó el torneo, el grupo se puso el objetivo de terminar en el primer lugar, y este partido que viene es importantísimo para cerrarlo aquí en casa y que la fase final cierre aquí en el Saprissa”, declaró Madriz.

Luego agregó: “El primer objetivo es quedar de primer lugar; estamos pensando en el sábado nada más y ya después de ahí, si se da el primer lugar, sacar el campeonato en los cuatro partidos. Ese es el objetivo”.

El morado también comentó lo importante que es cerrar como local y el apoyo de la afición de cara a los encuentros de la segunda fase.

“A veces, cuando los partidos se traban o las cosas están en el aire, ese empujón que nos da la afición aquí en casa nos ayuda a salir adelante. Incluso achica al rival; entonces, cuando hay una sinergía entre afición y equipo, somos más fuertes”, afirmó el arquero.

Además, el portero señaló que dentro del club están conscientes de que el rival intentará mostrar su mejor versión.

“Sabemos que ellos van a venir a demostrar su mejor versión. Todo equipo que viene a jugar contra Saprissa demuestra su mejor versión, todos los jugadores quieren estar aquí, entonces sabemos que eso es lo que nos espera. Ellos van a querer cerrar bien el torneo y a nosotros nos toca hacer nuestra parte y sacar el partido”, aseguró el guardameta.

Por otro lado, Madriz habló sobre la responsabilidad que afronta al defender la portería tibaseña y cómo busca responderle a la afición por el respaldo mostrado.

“Es una alegría grandísima, pero también es una responsabilidad, porque ahora entiendo qué esperan de mí, y la idea mía es devolverles ese apoyo, esa afección que están dando, con logros y títulos, que eso es lo que buscamos aquí en el Saprissa”, señaló.

Luego agregó: “En divisiones menores nos enseñan que es ganar o ganar. Sabemos lo importante que es seguir acumulando títulos aquí en Saprissa y la 41 es lo que tenemos entre ceja y ceja desde inicio de torneo, y en esta recta final estamos convencidos de que vamos a lograrlo”.

El encuentro entre Saprissa e Inter San Carlos será este sábado 28 de noviembre a las 7 p. m. en el estadio Ricardo Saprissa.