Saprissa lucha por quedarse con el liderato en el Torneo de Apertura 2026; para lograrlo, deberá derrotar a Inter San Carlos en la jornada 18, fecha que definirá la cima del campeonato.

Para conseguirlo, los tibaseños tienen una estadística clave a su favor: los goles en condición de local.

Durante este certamen, los morados suman 34 goles; de estos, 22 los anotaron en el estadio Ricardo Saprissa, escenario en el que jugarán este sábado ante los Tafas.

De todos los tantos como local, los dirigidos por Hernán Medford marcaron 15 durante el segundo tiempo.

En su primer encuentro en casa, ante Pérez Zeledón, los tibaseños consiguieron sus cinco anotaciones en el complemento. En la siguiente fecha, frente a San Carlos, lograron sus dos tantos en la segunda mitad, los cuales les dieron la victoria 2-1.

En la fecha 4, contra Cartaginés, los morados ganaron 3-2 tras anotar el gol de la ventaja definitiva en el segundo tiempo. Esta historia se repitió en la jornada 6 ante Escorpiones.

Luego, en la fecha 8 contra Herediano, los morados sellaron el 2-0 definitivo en el tiempo de reposición de la segunda mitad, con lo que marcaron por primera vez en la “Saprihora” durante el campeonato.

Posteriormente, en la goleada 6-0 ante Sporting, los tibaseños anotaron la mitad de sus tantos durante la segunda mitad. El único encuentro en el que no consiguieron ningún gol en la segunda parte fue en el empate 0-0 contra Alajuelense.

Su último encuentro como locales fue la victoria ante Puntarenas por la fecha 16; en ese partido, los morados obtuvieron el tanto del triunfo al minuto 87, marcando por segunda ocasión en la “Saprihora”, la única vez que les dio la ventaja definitiva tan tarde en un encuentro.