El presidente de Saprissa, Roberto Artavia, lanzó críticas contra el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol, pues considera que el mensaje de desinterés hacia el fútbol femenino es muy claro, especialmente después de que sus integrantes no estuvieran en la presentación de la Estrategia Nacional de Fútbol Femenino.

Este 25 de noviembre se presentó la estrategia de desarrollo de esta disciplina. No obstante, según Artavia, en el evento hicieron falta protagonistas que respaldaran la iniciativa.

Artavia manifestó que percibe un compromiso de cara a 2031, cuando Costa Rica será sede del Mundial Mayor Femenino; sin embargo, considera que existe una deuda con el fútbol femenino a nivel nacional.

“De cara al 2031 vamos a tener un desempeño enorme, ahí estará el Comité Ejecutivo; al congreso de FIFA fue todo el Ejecutivo, no los líderes del fútbol femenino, entonces con respecto al Mundial todo estará bien”, declaró Artavia.

Luego añadió:

“Sí me preocupa que acá no están los dirigentes; en la presentación nacional del fútbol femenino no estuvo el Ejecutivo ni los representantes de los clubes. Esto me duele, porque debemos darle respaldo a algo que hace falta”, expresó.

El presidente del Monstruo fue enfático al señalar que el fútbol femenino sí es una prioridad para Saprissa.

“Nosotros no podemos desplegar un fútbol profesional si no hay condiciones, si no hay infraestructura. Hay gente comprometida, pero es muy claro que la gran dirigencia no lo ve con la importancia que debe tener. Después nos quejamos de que el fútbol femenino no se profesionaliza, no avanza y no va bien en el Mundial”, finalizó.