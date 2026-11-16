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Presidente de la Federación Francesa será candidato a presidencia de la FIFA contra Infantino

La UEFA finalmente destapó el nombre de su candidato para la presidencia de FIFA, como opositor a Gianni Infantino

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Philippe Diallo, buscará la presidencia de la FIFA. Aquí, antes del sorteo de la Champions League en Mónaco, el pasado agosto.
El presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Philippe Diallo, buscará la presidencia de la FIFA. Aquí, antes del sorteo de la Champions League en Mónaco, el pasado agosto. MUSTAFA YALCIN
AFP