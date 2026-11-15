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Klopp apuesta por sustituir a Infantino en la FIFA: ‘Tendría mucho sentido’

El entrenador de la Selección de Alemania, Jürgen Klopp, se pronunció en contra de la continuidad de Gianni Infantino en FIFA

Jürgen Klopp disfrutó de una victoria con Alemania ante Serbia, bajo la lluvia por la Nations League, en estadio Rajko Mitic de Belgrado.
Jürgen Klopp dirigió bajo la lluvia el partido entre Alemania y Serbia por la Nations League, el pasado viernes en Belgrado. FILIP STEVANOVIC
AFP