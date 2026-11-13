Alemania gana a Serbia y asegura una ‘final’ por los cuartos de la Nations League de Europa

Múnich, Alemania. Alemania venció este viernes a Serbia por 3-1 en Belgrado, en la quinta jornada de la Nations League de Europa, y se aseguró una “final” contra Países Bajos el lunes por la noche en Berlín para lograr una plaza en los cuartos de final.

Con ocho puntos en su casillero antes de la última jornada, los alemanes cuentan con tres unidades menos que Países Bajos, que vapuleó a Grecia en Ámsterdam (7-0).

Grecia comparte la segunda plaza del grupo con Alemania, ambas con 8 puntos.

El amplio triunfo neerlandés permite a los hombres de Jürgen Klopp seguir teniendo todas las cartas en la mano, con la clasificación asegurada en caso de victoria, sea cual sea el resultado, el lunes en el Olympiastadion de Berlín contra Países Bajos.

Un empate también podría bastar a los alemanes, en caso de derrota griega contra Serbia a la misma hora.