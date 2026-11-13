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Puro Deporte

Alemania gana a Serbia y asegura una ‘final’ por los cuartos de la Nations League de Europa

La Alemania del entrenador Jürgen Klopp va mejorando y ya apunta a clasificar a la próxima ronda de la Nations League

El volante serbio Sergej Milinkovic-Savic disputa el balón con Jonathan Tah, de Alemania, en este duelo por la Nations League de Europa.
El volante serbio Sergej Milinkovic-Savic disputa el balón con Jonathan Tah, de Alemania, en este duelo por la Nations League de Europa. PEDJA MILOSAVLJEVIC
AFP