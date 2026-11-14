Portugal ensombrece su homenaje a Cristiano Ronaldo con una debacle ante Dinamarca

Portugal, hasta ahora con pleno de victorias en la Liga de Naciones, fue goleado en casa 4-1 por Dinamarca, en su primer partido sin Cristiano Ronaldo, retirado de la selección y homenajeado por los jugadores y los aficionados.

Ya clasificados para los cuartos de final de la competición tras ganar los cuatro primeros partidos, los portugueses encajaron los goles de Pierre-Emile Hojbjerg (43′, penal), Rasmus Hojlund (50′ y 57′) y Joachim Andersen (75′)

Bernardo Silva salvó el honor (90+3′) en el partido disputado en Braga para un equipo local al que le servía el empate para asegurar la primera plaza de su llave.

En honor a la leyenda Cristiano Ronaldo, que decidió retirarse de la selección antes de este partido, sus antiguos compañeros lucieron todos una camiseta con su emblemático número 7 mientras cantaban el himno nacional portugués.

A los 41 años y tras 23 como internacional, el quíntuple Balón de Oro anunció el final de su recorrido con Portugal tras un desacuerdo con el seleccionador, Jorge Jesus, quien de paso sufrió su primera derrota en su quinto partido al frente de Portugal.

Según la norma no escrita que establece que el brazalete de capitán corresponde al jugador con más partidos internacionales, la responsabilidad de suceder a Cristiano Ronaldo recayó en Bruno Fernandes.

Ya clasificado para los cuartos de final de la Liga de las Naciones, que se disputarán el próximo mes de marzo, Portugal —vigente campeón— solo tenía que asegurarse de terminar en el primer puesto de su grupo.

Todo se decidirá ahora el martes, cuando Portugal, que sigue líder con tres puntos de ventaja sobre Dinamarca, viaje a Gales.

Como en los tres últimos partidos, Gonçalo Ramos fue titular como nueve, en el puesto que hasta entonces ocupaba Ronaldo.

La celebración de la selección de Dinamarca tras la victoria a la Portugal de Jorge Jesús.



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El delantero del AC Milan, quien hasta ahora había estado a la altura de esta responsabilidad al marcar tres goles en cuatro encuentros de esta Liga de las Naciones, estuvo en cambio totalmente desaparecido bajo la lluvia de Braga.

Errores defensivos

En el partido de ida, en Copenhague, Portugal había logrado una victoria convincente por 4-2, pero este sábado los hombres de Jorge Jesus nunca consiguieron imponer su juego, mezcla de presión alta y marcajes individuales.

Los daneses dominaron los primeros compases, creando peligro por medio de Isaksen (34′) y Hojlund (39′) antes de inaugurar el marcador por intermedio de Pierre-Emile Hojbjerg, quien transformó un penal concedido por una mano dentro del área de Ruben Dias.

Tras la reanudación, Dinamarca amplió distancias con Rasmus Hojlund, quien aprovechó la pasividad de la defensa portuguesa para rematar un centro de Damsgaard completamente solo en el segundo palo.

⚠️🇵🇹 Le preguntaron a Jorge Jesús si SINTIÓ LA FALTA DE CRISTIANO RONALDO después de la derrota 1-4 contra Dinamarca.



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La velada de los portugueses se convirtió definitivamente en pesadilla cuando el propio Hojlund se deshizo con facilidad de Renato Veiga para batir al guardameta Diogo Costa desde la entrada del área.

La entrada en juego del extremo del Brujas Carlos Forbs, que llevaba el número 7 de Ronaldo, no cambió en nada la dinámica del partido, ya que el centro del campo de Portugal seguía siendo incapaz de tomar el control del juego.

Dinamarca, por su parte, siguió aprovechando los errores defensivos locales y Joachim Andersen se elevó entre los centrales portugueses para marcar de cabeza el cuarto tanto en un tiro libre.

Bernardo Silva recortó diferencias en el tiempo añadido al aprovechar un primer disparo de Joao Neves repelido por el portero danés, pero Portugal estaba lejos de poder celebrar tras un partido nefasto.