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Puro Deporte

Portugal ensombrece su homenaje a Cristiano Ronaldo con una debacle ante Dinamarca

En honor a Cristiano, los jugadores de Portugal lucieron una camiseta con su emblemático número 7 mientras cantaban el himno nacional

Portugal fue goleado en casa 4-1 por Dinamarca, en su primer partido sin Cristiano Ronaldo.
Portugal fue goleado en casa 4-1 por Dinamarca, en su primer partido sin Cristiano Ronaldo. OZAN KOSE
AFP