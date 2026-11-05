Cristiano Ronaldo se despide de selección portuguesa luego de 23 años

Lisboa. La estrella portuguesa Cristiano Ronaldo anunció este jueves su retirada como jugador internacional, después de 23 años de trayectoria con el combinado luso y una polémica reciente con su entrenador Jorge Jesus, que le costó una sanción.

“No fue una decisión fácil”, dijo el astro de 41 años en un mensaje en Instagram dirigido “a los portugueses”, donde anunció que llegó el momento de entregar “para el futuro” la camiseta con la que ganó la Eurocopa de 2016.

“Hoy mi viaje con la selección nacional llega a su fin”, añadió en un vídeo Ronaldo, que se retira con 234 internacionalidades y 146 goles con la camiseta portuguesa desde 2003.

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