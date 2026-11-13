Panamá se acerca a semifinales de la Nations League de Concacaf

Willemstad, Antillas Holandesas. Panamá empató 0-0 de visita ante Curazao este jueves por la noche en la ida de los cuartos de final de la Nations League de Concacaf y dio un paso importante hacia su cuarta clasificación consecutiva al Final Four del torneo.

La revancha se jugará el domingo en el estadio Rommel Fernández de Ciudad de Panamá y el ganador avanzará al Final Four, que se celebrará entre el 25 y el 28 de marzo de 2027.

El partido de este jueves en el estadio Ergilio Hato, en Willemstad, fue igualado en la primera parte, con ocasiones para ambos equipos, pero en el segundo acto los panameños metieron mayor velocidad y encerraron a su rival.

Bajo la batuta de Adalberto Carrasquilla, Panamá movió la pelota con criterio y buenas combinaciones, pero le faltó frescura en los últimos metros para definir la docena de oportunidades que tuvieron para anotar.

Por su parte, Curazao, que tuvo su mejor ocasión en un disparo al poste de Tahith Chong en la primera parte, apostó al contragolpe y al juego directo con la velocidad en ataque de Juninho Bacuna.

Panamá, donde el fútbol ya compite en popularidad con el béisbol y el boxeo, lleva tres clasificaciones seguidas para el Final Four de la Liga de Campeones de Concacaf y quedó subcampeón en la última edición.

Desde la llegada de Thomas Christiansen a su dirección técnica en 2020, la selección canalera, que sólo puede presumir de una Copa Centroamericana (2009) y dos finales de Copa Oro (2005, 2013), ha tenido un crecimiento considerable.

En el Mundial de Norteamérica 2026 fue la única escuadra centroamericana presente, aunque perdió sus tres partidos de la primera ronda.

El estratega europeo logró imprimir al equipo un sello particular: el juego de toque que heredó de su época de jugador del FC Barcelona, donde coincidió en la década de 1990 con la leyenda neerlandesa Johan Cruyff y con el hoy entrenador español Pep Guardiola.

Ahora, tendrán que ganar a Curazao para volver al Final Four, en un partido de vuelta donde sólo le vale la victoria, ya que un empate lo eliminaría de la carrera si su rival logra anotar, por el valor doble de los goles de visitante.

En las otras series de cuartos de final, este viernes 13 de noviembre se miden Guatemala-Canadá (8 p. m. de Costa Rica); el sábado Haití-Estados Unidos (3:30 p. m.) y Jamaica-México (7 p. m.).