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Panamá se acerca a semifinales de la Nations League de Concacaf

La Selección de Panamá busca su cuarta participación consecutiva en el Final Four de la Nations League de Concacaf

Juninho Bacuna, de Curazao (7), y Adalberto Carrasquilla, de Panamá, disputan el balón en el Estadio Ergilio Hato de Willemstad, por los cuartos de final de la Nations League.
Juninho Bacuna, de Curazao (7), y Adalberto Carrasquilla, de Panamá, disputan el balón en el Estadio Ergilio Hato de Willemstad, por los cuartos de final de la Nations League. PONG PONG
AFP