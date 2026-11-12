Vuelve la Liga de Naciones de Concacaf: esto es todo lo que está en juego

La Liga de Naciones Concacaf reanuda su actividad el jueves 12 de noviembre y vienen 32 partidos decisivos correspondientes a los cuartos de final de la Liga A, la fase de grupos de la Liga B y el Play-In de las Ligas A y C.

¿Qué pasa con la Selección de Costa Rica? Está eliminada de la Nations League, pero salvó la categoría y sigue siendo parte de la Liga A. Y está a la espera de que transcurran estos juegos para que esté claro su panorama en marzo, cuando afronte el repechaje por un boleto a la Copa Oro.

En esa misma situación de Costa Rica se encuentran República Dominicana, Honduras y Surinam, pues ya aseguraron su clasificación a las Preliminares.

¿Qué está en juego ahora? Las selecciones nacionales competirán por lugares en la Copa Oro Concacaf 2027, las Finales de la Liga de Naciones Concacaf 2027 y el Campeonato inaugural de la Liga B.

La Fecha FIFA de noviembre determinará las ocho selecciones nacionales que asegurarán su clasificación directa a la Copa Oro Concacaf 2027, así como los últimos 10 participantes que completarán los 14 equipos que disputarán las Preliminares de la Copa Oro.

La Liga de Naciones de Concacaf tiene relación directa con la próxima Copa Oro 2027. (Concacaf.com/Captura)

Liga A: Cuartos de final y clasificación a la Copa Oro

La Fecha FIFA de noviembre contará con los cuartos de final de la Liga A, en los que ocho selecciones nacionales competirán en cuatro series de ida y vuelta por un lugar en las finales de la Liga de Naciones Concacaf 2027 y la clasificación directa a la Copa Oro Concacaf 2027.

Los enfrentamientos de cuartos de final tendrán al vigente campeón de la Liga de Naciones, México, frente a Jamaica; Estados Unidos se medirá a Haití; Canadá enfrentará a Guatemala; y Panamá se verá las caras con Curazao. Los partidos de ida se disputarán del 12 al 14 de noviembre, seguidos por los decisivos encuentros de vuelta del 15 al 17 de noviembre.

Los cuatro ganadores de los cuartos de final avanzarán a las finales de la Liga de Naciones y también se clasificarán a la Copa Oro Concacaf 2027, mientras que los cuatro equipos perdedores avanzarán a las Preliminares de la Copa Oro Concacaf 2027, donde tendrán una nueva oportunidad de clasificar a la principal competencia de selecciones nacionales masculinas de Concacaf.

Liga B: Últimos partidos de la Fase de Grupos y clasificación a la Copa Oro

Con cuatro de seis partidos disputados, Guyana lidera el Grupo A con puntaje perfecto de 12 unidades, tres por encima de Puerto Rico, que ocupa el segundo lugar con nueve unidades. Ambas selecciones continúan en la lucha por el primer puesto y se enfrentarán el 16 de noviembre en un encuentro que podría resultar decisivo.

En el Grupo B, Barbados encabeza la clasificación con 10 puntos, seguido de cerca por Santa Lucía (9 puntos) y Guadalupe (4 puntos). Con los dos primeros equipos enfrentándose el 17 de noviembre, la lucha por el liderato promete un emocionante desenlace.

El Grupo C presenta una de las luchas más reñidas, con Cuba y San Cristóbal y Nieves igualados con ocho puntos y separados únicamente por la diferencia de goles. Ambas selecciones buscarán tomar ventaja en sus últimos dos partidos, mientras que Bonaire y Granada, con tres puntos cada uno, intentarán cerrar sus respectivas participaciones de la mejor manera.

En el Grupo D, San Vicente y las Granadinas mantiene un récord perfecto de 12 puntos, seguido por Guayana Francesa (9 puntos). Su enfrentamiento del 17 de noviembre podría definir al ganador del grupo.

Una vez concluida la fase de grupos, los cuatro ganadores de grupo avanzarán al campeonato inaugural de la Liga B, que se disputará en marzo de 2027, asegurarán su clasificación directa a la Copa Oro Concacaf 2027 y ascenderán a la Liga A. Los dos mejores segundos lugares también se mantendrán en la contienda por la clasificación a la Copa Oro al avanzar a las Preliminares de la Copa Oro Concacaf 2027.

Play-In de las Ligas A y C: Última oportunidad de avanzar a las Preliminares de la Copa Oro

La Fecha FIFA de noviembre también contará con el Play-In de las Ligas A y C, en el que ocho selecciones nacionales competirán en cuatro series de ida y vuelta por los últimos cuatro lugares en las Preliminares de la Copa Oro Concacaf 2027.

Los enfrentamientos del Play-In serán Martinica contra Aruba, Trinidad y Tobago frente a Antigua y Barbuda, El Salvador ante Saint Martin y Nicaragua contra Montserrat. Los partidos de ida se disputarán el 12 y 13 de noviembre, seguidos por los decisivos encuentros de vuelta el 16 y 17 de noviembre.

Los cuatro equipos de la Liga A finalizaron en el quinto o sexto lugar de sus respectivos grupos durante la Fecha FIFA de septiembre-octubre, mientras que sus rivales de la Liga C incluyen a los tres ganadores de grupo y al mejor segundo lugar. Las ocho selecciones participantes competirán en cuatro series de ida y vuelta, y el ganador de cada serie en el marcador global avanzará a las Preliminares de la Copa Oro Concacaf 2027.

Adicionalmente, Aruba, Antigua y Barbuda, Saint Martin y Montserrat ya aseguraron sus lugares en el Campeonato inaugural de la Liga C. Los enfrentamientos de Semifinales serán Montserrat vs Aruba y Saint Martin vs Antigua y Barbuda, con los ganadores avanzando para disputar el primer título de la Liga C.

Camino a la Copa Oro Concacaf 2027

Las Preliminares de la Copa Oro, con la Selección de Costa Rica incluida, se disputarán en marzo de 2027 y contarán con 14 selecciones nacionales que competirán por las siete plazas restantes en la Copa Oro.

Según Concacaf, las selecciones disputarán siete series de ida y vuelta, y el ganador en el marcador global de cada serie clasificará a la Copa Oro, que contará con 16 equipos.