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Vuelve la Liga de Naciones de Concacaf: esto es todo lo que está en juego

La Nations League tendrá partidos decisivos en cuartos de final de la Liga A, la fase de grupos de la Liga B y el Play-In de las Ligas A y C

Estos aficionados mexicanos acudieron al partido de la Selección azteca ante Portugal, en la reinauguración del Estadio Azteca (rebautizado Banorte) el 28 de marzo ante Portugal.
México jugará contra Jamaica, en los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf. ALFREDO ESTRELLA
Fanny Tayver Marín