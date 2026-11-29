Sao Paulo, Brasil. La plantilla del Palmeiras celebró este domingo de madrugada en las calles de Sao Paulo su cuarta Copa Libertadores junto a miles de aficionados que esperaron casi hasta el amanecer para festejar con los jugadores el título conseguido en la víspera al ganar 1-0 a Estudiantes de La Plata en la final.

Tras aterrizar ya de madrugada en el aeropuerto internacional de Guarulhos proveniente de Montevideo, la plantilla del Palmeiras se dirigió hacia el centro de entrenamiento del club, ubicado en el barrio de Barra Funda, en el oeste de Sao Paulo

Los jugadores y el cuerpo técnico recorrieron una parte del trayecto en el autobús del club. La otra la hicieron en un bus sin techo para poder ofrecer el título a los aficionados.

El Palmeiras llegó alrededor de las 4 a. m. (1 a. m. de Costa Rica) al centro de entrenamiento, donde miles de aficionados esperaban su llegada.

El paraguayo Ramón Sosa, autor del único gol de la final, fue uno de los jugadores más aclamados, junto con su compatriota Gustavo Gómez y el técnico portugués Abel Ferreira, que levantaron su tercera Libertadores.

Con música y mucha animación, el bus se desplazó lentamente por las inmediaciones, ante una multitud eufórica tras el cuarto título de la Libertadores del club.

“Olé, olé, olé, olá, Sosa, Sosa!”, corearon los aficionados, que también cantaron “es el capitán, Gustavo Gómez el sheriff del Verdao’”.

Varios jugadores, como Andreas Pereira, el paraguayo Mauricio o el argentino Agustín Giay fumaron puros durante la conmemoración.

La afición también dedico cánticos de provocación hacia su eterno rival, el Corinthians, que lucha para lograr la permanencia.

Sin descanso

La plantilla del Verdao no podrá extender las conmemoraciones porque todavía tiene opciones de hacerse con dos títulos más esta temporada.

Este miércoles, disputa en casa contra el Coritiba el último partido del Campeonato Brasileño, en el que matemáticamente quedará segundo.

El próximo domingo, el equipo de Abel Ferreira disputará la final de la Copa de Brasil contra el Gremio de Porto Alegre, en Brasilia.

Tras este partido, el Palmeiras partirá inmediatamente hacia Catar, donde el día 9 de diciembre se enfrentará al Toluca mexicano en los cuartos de final de la Copa Intercontinental.