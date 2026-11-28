Montevideo, Uruguay. Un año después de quedarse a las puertas del título, Palmeiras conquistó este sábado la cuarta Copa Libertadores de su historia al vencer 1-0 a Estudiantes de La Plata en la final disputada en el estadio Centenario en Montevideo.

El paraguayo Ramón “El Rayo” Sosa, al minuto 52, marcó el decisivo gol que destrabó un partido tenso y friccionado, y que permitió al Verdao ampliar su palmarés como monarca de América tras los títulos de 1999, 2020 y 2021.

Con el nuevo trofeo, Palmeiras pasó a sentarse en la misma mesa que Flamengo, River Plate y el propio Estudiantes, que exhiben cuatro Libertadores en sus vitrinas.

El volante del Palmeiras Andreas Pereira celebrates en el césped del Estadio Centenario de Uruguay tras vencer a Estudiantes de la Plata en la final de la Copa Lilbertadores. (EITAN ABRAMOVICH/AFP)

Por encima de todos continúa Independiente de Avellaneda, dueño de siete Libertadores, aunque la última fue alcanzada en un lejano 1984.

La victoria palmeirense en la capital uruguaya consolidó el dominio reciente de los equipos de Brasil en el principal torneo de clubes de América, que quedó en manos brasileñas en las últimas ocho ediciones.

La conquista continental llegó además en un momento especial para el conjunto paulista. Apenas una semana antes vio escapar el título del Brasileirao en favor de Flamengo, un revés que frustró uno de sus grandes objetivos de la temporada.

La alegría por la conquista sudamericana, sin embargo, no le dará mucho descanso al Verdao, que el 6 de diciembre afrontará otra definición importante cuando enfrente a Gremio en la final de la Copa de Brasil.

Detrás de la etapa más exitosa de Palmeiras emerge la figura de Abel Ferreira.

Desde que asumió el cargo a finales de 2020, el técnico portugués ha sido el arquitecto de una era dorada que incluye los tres títulos de Libertadores ganados en esta década, además de dos finales perdidas, una Recopa Sudamericana y la final del Mundial de Clubes de 2021.