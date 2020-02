“Es cierto que estoy más viejo (34 años), pero me siento en muy buena forma física. En Boston (Estados Unidos), durante la primera competencia del año bajo techo (48:48), las cosas no salieron como esperábamos, pero igual fue solo un test, no era una carrera que teníamos programada y no el reflejo de lo que estamos entrenando y los tiempos al final son los que deciden”, aseguró Brenes.