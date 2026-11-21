Liga Deportiva Alajuelense está a un punto de conseguir la clasificación y unirse a Saprissa, Cartaginés y Sporting como los semifinalistas del Torneo de Apertura 2026.

Eso le agrada a Óscar Macho Ramírez, quien no solo piensa en el boleto a “semis”, sino que la Liga intentará escalar puestos en la tabla, pues en este cierre recibirá a los brumosos y luego visitará a San Carlos.

A pocas horas del primero de tres partidos muy seguidos entre Alajuelense y Cartaginés, salta una duda.

Washington Ortega está suspendido para el primer partido de la final de la Copa Centroamericana, que será el 2 de diciembre, a partir de las 7 p. m., en el Estadio José Rafael Fello Meza.

Antes de eso, la Liga recibirá a los brumosos este lunes 23 de noviembre, a las 8 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto, en el cierre de la penúltima fecha de la fase regular del Torneo de Apertura 2026. Y el sábado 28 de noviembre, visitará a San Carlos.

¿Óscar Ramírez pondrá a jugar de una vez a Bayron Mora para darle ritmo? Esa inquietud se la formulan muchos.

“Acordate que en la final contra Saprissa (en diciembre pasado) calentó Washi y el muchacho jugó, igual en la Copa Centroamericana, le tocó entrar. En estos momentos, la decisión yo la tengo clara”, afirmó Óscar Ramírez. Sin embargo, no dijo cuál es.

También indicó que lo importante hoy para Alajuelense es el lunes, un duelo que definió como un partido clave.

“Ojalá Dios quiera poder ganar; nos daría un plus muy bueno y en cuanto a la decisión, pues no, es que vos ves entrenar a este muchacho y ya lo ha demostrado; de emergente ha cumplido muy bien. Entonces, no pasa nada con eso”, aseguró el Macho.

Elogios a Bayron Mora

En la rueda de prensa que brindó este sábado en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), al técnico rojinegro le consultaron que cómo trabaja la parte mental con Bayron Mora para que no se desconcentre, que ahora se repite lo de la vez anterior, casi no juega, pero aparece en finales.

Óscar Ramírez mencionó que entiende la pregunta y también el razonamiento de querer siempre jugar.

“El tema en este momento es la juventud de Bayron, pero hay un profesional ahí a cargo de él muy bueno, como es Diego Cejas. La verdad que una dicha también tenerlo en el cuerpo técnico, el sentimiento de lo que es ser arquero, de todos esos procesos de iniciación, de estar cerca de llegar a la primera, de ver cómo se consolida”, citó.

Es posible que Bayron Mora ataje en algún partido antes de ser titular en el arranque de la final de la Copa Centroamericana de Concacaf entre Alajuelense y Cartaginés. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Añadió que Diego Cejas lo ha hecho muy bien, en las pláticas entre ellos y luego con el propio Bayron, a quien calificó como un muchacho excepcional, buen compañero y buen amigo.

“Siempre tirando para adelante para el grupo y ahí es donde se está consolidando un futuro líder de la institución con este proceso, porque muchas veces, al pasar estas dificultades, valoran más lo que va a venir a futuro y saber lo que le ha costado”, apuntó.

Según Óscar Ramírez, Bayron se encuentra en ese proceso y que Dios lo ha premiado con regalarle finales, y confesó que en lo personal él está convencido de que para el que trabaja, el fútbol siempre paga.

“El que baja los brazos, no. Aquí, en esto del fútbol, es siempre ante la dificultad, el trabajo hasta que se abra la puerta. Le ha pasado a Bayron de esta manera, pero lo de Washington no sé a futuro qué será. Y ahí tenemos a un arquero que nos va a dar mucho potencial a futuro”, concluyó Óscar Ramírez.