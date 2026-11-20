El altercado que se presentó al final del partido en el que Liga Deportiva Alajuelense venció y eliminó a Motagua de Honduras en la Copa Centroamericana de Concacaf fue investigado por Concacaf.

La resolución ya se comunicó a cada equipo y Washington Ortega se perderá el partido de ida de la final de la Copa Centroamericana entre Cartaginés y la Liga, el 2 de diciembre a partir de las 7 p. m., en el Estadio José Rafael Fello Meza.

En ese encuentro, también estarán inhabilitados dos utileros de Alajuelense, que se vieron inmiscuidos en ese altercado en el que hubo empujones y golpes.

Sin embargo, Washington Ortega no fue el único futbolista sancionado por esa situación. En Honduras trascendió que por parte de Motagua, el equipo azul recibió un fuerte castigo para el guardameta Marlon Licona.

Él se vio involucrado en ese conato de bronca que hubo al final, los comisarios lo reportaron y la Comisión Disciplinaria de Concacaf lo inhabilitó por los próximos tres partidos de su equipo en competición internacional.

Así que en resumen, Washington Ortega se pierde el juego de ida de la final de la Copa Centroamericana, mientras que su colega Marlon Licona no jugará con Motagua en la Copa de Campeones de Concacaf. Y si su equipo no supera la primera ronda, todavía le quedará pendiente un partido de sanción.

Quien no está de acuerdo para nada con ese castigo es el entrenador de Motagua, Javier López, quien atendió a los medios de comunicación en Honduras y dijo: “El tema de Marlon me parece injusto porque evidentemente fue a calmar el incendio que se había originado previamente”.

Después de eso, afirmó que “Washington fue el que generó el incendio, ya lo dije post partido, que tienen un poquito de sensibilidad con lo que se puede decir desde fuera y está claro que las declaraciones de los entrenadores en la previa tienen que ser de autoestima a su equipo”.

Javier López insiste en que ningún momento le faltó el respeto a nadie.

“Qué quieren que digamos, que nos van a meter cinco para que estén tranquilos. Yo creo que cuando un equipo gana el pase a una final, lo que tienen que hacer sus jugadores y más cuando eres local, es ir a festejar con tu público, con tu cuerpo técnico y con tus compañeros”.

Aparte de los castigos para Washington Ortega y Marlon Licona por lo ocurrido al final, en ese encuentro, Ángel Zaldívar vio la roja por acumulación de amarillas. Y eso lo hace perderse el primer juego de la final de la Copa Centroamericana.