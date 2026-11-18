Liga Deportiva Alajuelense sumó su segunda baja para el partido de ida de la final de la Copa Centroamericana ante Cartaginés. Los erizos no podrán contar con el guardameta Washington Ortega.

La Nación supo que el club manudo fue notificado por Concacaf de que Ortega deberá cumplir un partido de sanción, luego de que se viera involucrado en un conato de bronca con el entrenador de Motagua, Javier López, durante el cierre del partido de vuelta de la semifinal, que ganaron los rojinegros.

Por esta situación también fueron sancionados dos utileros del plantel costarricense. Se desconoce si del lado de Motagua se dio algún tipo de sanción.

A la ausencia de Ortega se suma la de Ángel Zaldívar, delantero mexicano que recibió dos tarjetas amarillas y una roja en ese compromiso, por lo que tampoco podrá estar disponible.

Por otra parte, los rojinegros recibieron la notificación de que no tendrán una reducción del aforo para la final. Por lo tanto, los manudos únicamente deberán reservar el porcentaje de entradas que exige Concacaf para cortesías, así como el espacio correspondiente a la afición visitante.

Cartaginés y Alajuelense se enfrentarán por el título de la Copa Centroamericana. El partido de ida se disputará el próximo 2 de diciembre en el estadio Fello Meza, mientras que el encuentro de vuelta será el 6 de diciembre en el Morera Soto.