¿La Copa Centroamericana deja ganancias millonarias a los clubes o es un mito? Esto dicen en Alajuelense

El fútbol mueve millones de dólares y la Copa Centroamericana acarrea un incentivo económico bastante atractivo para los clubes, que ronda a ronda reciben un ingreso con cifras llamativas y que esta vez tiene como finalistas a Alajuelense y Cartaginés.

Sin embargo, creer que ese dinero que reparte la Concacaf a partir de la fase de grupos sirve para oxigenar las arcas de los equipos no se ajusta en lo absoluto a la realidad, según dice la dirigencia rojinegra.

Lo cierto del caso es que para tener ganancias en términos económicos, el equipo debe saber jugar la competición y levantar la copa, como lo hizo Liga Deportiva Alajuelense en 2023, 2024 y 2025.

En esta cuarta edición, donde se dio la particularidad de que la final de la Copa Centroamericana será 100% costarricense, la Liga y Cartaginés se ahorrarán lo que hubiesen tenido que desembolsar en tiquetes de avión y los gastos que siempre le genera a un equipo el salir del país.

“Eso es bueno aclararlo, porque mucha gente cree que es que depositan un montón de plata y vea, lo que hace Concacaf no es darle premios a la Liga; lo que hace es darle los viáticos para que el equipo pueda pagar los boletos de avión, para que pague lo que son los hoteles y la alimentación”, expresó el gerente general de Alajuelense, Marco Vásquez.

Las declaraciones las brindó en Monumental, en la previa del último partido que disputó Alajuelense, antes del receso por la fecha FIFA.

Marco Vásquez detalló que cada vez que un club supera una etapa en la competición internacional, Concacaf gira ese ingreso de inmediato.

Lo mismo que cuando hay un premio, que es un bono para el mejor equipo de la fase de grupos. Y los $200.000 que gana el campeón de Centroamérica.

“Muchos hablan de que la Liga recibe muchísimo dinero, pero es que eso le servirá para cubrir los gastos del viaje, del hotel, de la alimentación y le queda un remanente para lo que es la organización del partido en casa.

”Es muy normal, es muy común que al final de los números, usted salga tablas, que usted no gane dinero. Usted gana dinero si es campeón de la Copa Centroamericana”, afirmó Marco Vásquez.

Lo que sí es cierto es que las taquillas siempre son para el equipo local, como un incentivo.

Bayron Mora, arquero suplente de Liga Deportiva Alajuelense, tuvo que asumir la titularidad hace once meses y fue determinante para que su equipo sea tricampeón de la Copa Centroamericana. (Prensa LDA/Prensa LDA)

En estos partidos se implementa un protocolo especial, que también se aplica en un clásico o una final, con aproximadamente 220 oficiales de seguridad privada que pide Concacaf, adicional a la Fuerza Pública, para resguardar la seguridad en el estadio.

“La organización de un partido conlleva una inversión muy alta en seguridad, tenemos que tener los servicios médicos listos para cualquier eventualidad y entonces la organización de un partido tiene costos muy altos. El dinero que nos da Concacaf nos ayuda para poder cubrir tanto los gastos afuera como los gastos internos”, detalló el gerente general de la Liga.

Pronto se coronará al campeón de la Copa Centroamericana 2026. El partido de ida de la final entre Alajuelense y Cartaginés será el 2 de diciembre, a las 7 p. m., en el Estadio José Rafael Fello Meza.

Mientras que el juego definitivo en la noche de coronación del monarca de Centroamérica será el 6 de diciembre, a las 6 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.