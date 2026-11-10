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Puro Deporte

¿La Copa Centroamericana deja ganancias millonarias a los clubes o es un mito? Esto dicen en Alajuelense

Marco Vásquez explicó una situación de la que poco se habla alrededor de la Copa Centroamericana

Alajuelense vs. Xelajú
A los partidos decisivos de la Copa Centroamericana suele ir mucha afición, como en este partido de Alajuelense. Rafael Pacheco Granados
Fanny Tayver Marín